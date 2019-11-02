Пермь, 2 ноября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Пермской художественной галерее состоится открытие выставки скульптуры «Ул Яу Яз», созданной известным художником Альфизом Сабировым, об этом 2 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альфиз Сабиров. «Аю бала». 2017

В экспозиции будут представлены работы из бронзы и гипса, также в дополнении выставки посетители смогут насладиться гравюрами итальянского художника XIX века Доменико Маркетти.

«В ходе путешествия в мифический мир автора зритель сможет наблюдать образы хтонических гигантов, мифических животных, героев и богов, образы детства, материнства, таинственной силы и мудрости», — отмечают в пресс-службе галереи.

В работах Сабирова мастерски переплетены мотивы татарского фольклора, античной и восточной мифологии. Используя древние предания, автор создает свой собственный, новый миф, воплощенный в скульптуре.

«Мифический мир. Символ жизни и смерти, древнего и нового. Летопись заката и рассвета, зимы и весны. Последнего шага воина и рождения героя», — подчеркнул Сабиров, рассказывая о философском содержании своих работ.

Выставка начнет свою работу 8 ноября в Пермской художественной галерее и продлится один месяц.

Напомним, Альфиз Сабирова родился 11 июля 1985 года. В 2011 году окончил Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Работы скульптора находятся в частных коллекциях в Париже, Берлине, Гренобле, Нью-Йорке, Лондоне, Риге, Токио. Живет и работает в Перми.