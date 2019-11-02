



News.ugcc.ua Папа Франциск и глава УККЦ Святослав Шевчук

После того, как президент Украины Петр Порошенко при поддержке части депутатов Верховной рады Украины и непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви дал очередной импульс процессу создания единой поместной православной Церкви (ЕППЦ), ряд православных публицистов на Украине, да и в России, усмотрели в этом «интригу Святого престола». Определенный повод так думать дал Киев. Так, анонсируя свой визит в Ватикан, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен обсудить вопрос об автокефалии, так как роль Святого престола «в этом вопросе очень важна, он может как помогать, так и не совсем способствовать. Я хочу, чтобы помогал».

Помимо того, одобрение появлению ЕППЦ выразил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Об этом он заявил в ходе встречи с послом США на Украине Мари Йованович, которая обратились к архиепископу с просьбой об аудиенции. Однако Шевчук заметил при этом следующее: «Нужно иметь в виду, что на самом деле речь идет лишь о единой православной Церкви, УГКЦ не участвует в этом процессе, поскольку считает это внутренним делом православных Церквей». Вместе с тем униаты, по его словам, не отстраняются от процесса, поскольку сделан «важный шаг для преодоления раскола в украинском православии. В связи с этим мы положительно оцениваем все усилия для возможного признания единой православной Церкви со стороны Константинопольского патриархата». Потому что греко-католики ждут вслед за первым шагом второй. А именно, «экуменический диалог между УГКЦ и объединенным украинским православием в направлении восстановления первоначального единства этой Церкви».

News.ugcc.ua Святослав Шевчук

Исходя из сказанного, православные публицисты сделали вывод, что за Фанаром на самом деле стоит Ватикан, который хочет «поглотить» украинских православных. Однако нам этот вывод кажется чрезвычайно поспешным и преувеличенным. Прежде всего потому, что Святой престол неоднозначно относится к унии как методу. Если смотреть комплексно, то можно заметить, что на Ближнем Востоке ориентация местных греко-католических Церквей на Ватикан не создает проблем в межхристианском общении. Например, Русская православная церковь, болезненно относящаяся к украинским униатам, спокойна в отношении ближневосточных. Это первое. Второе. Напомним, что говорилось в Совместном заявлении папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла по итогам переговоров в Гаване в феврале 2016 года:

«25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существуют трения между греко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же время, церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования.

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм, что все православные христиане Украины будут жить в мире и согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство было еще более очевидно».

Обратим внимание на то, что в контексте Украины упоминаются православные общины и католические, но нет греко-католических. По этой ли причине или каким-то еще другим, но Совместное заявление папы Франциска и патриарха Кирилла было воспринято с сильным раздражением в Украинской греко-католической церкви. Как подчеркнул архиепископ Шевчук, «мы пережили не одно подобное заявление, переживем и это». А год спустя, в феврале 2017, важное разъяснение сделал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Он предложил создать специальную комиссию для урегулирования отношений между РПЦ и УГКЦ, которая «могла бы заняться работой над исцелением ран прошлого и созданием совместного будущего». При этом кардинал сделал акцент на том, что нынешние трудности в отношениях между православными и греко-католиками на Украине вызваны не столько причинами богословского характера, сколько обстоятельствами, связанными с национальными и политическими факторами.

Claude Truong-Ngoc Курт Кох

Акцент на «национальное» свойственен в том числе и украинским униатам. Однако нужно ли это Ватикану, который подчеркивает свою глобальность и наднациональность? Не похоже. В этой ситуации некоторые наблюдатели считают, что отпустить на волю УГКЦ — это не самый плохой вариант для Святого престола. Ватиканской дипломатии и так нелегко лавировать на Украине, держа в уме факторы православного раскола, существования непризнанных православных Церквей, фактора униатства, провоцируемую в этой совокупности напряженность в отношениях с Русской православной церковью, не говоря уже о политической составляющей, важной для Ватикана как государства. Пока Святой престол формально связан с греко-католиками, он, волей-неволей, отвечает за них. Хотя, судя по всему, далеко не всегда Риму удается сдерживать резкие порывы униатов, которые доставляют ему неудобство не только в диалоге с православными на Украине и в России, но и с украинскими католиками латинского обряда.

Не исключено, что Святой престол не стал бы препятствовать УГКЦ, пойти она на то, чтобы пуститься в свободное плавание. Возможно, что в этом случае Ватикан даже помог бы украинским униатам сохранить свое зарубежное присутствие. Ведь сегодня заграничные приходы греко-католиков в ряде случаев курируют епископы латинского обряда, и не сказать, чтобы украинским униатам это нравилось. Другой вопрос, что в самой УГКЦ уже сложилась латинизированная прослойка, которая привыкла считать себя частью католического мира. Но им можно было бы предложить перейти в латинский обряд, в то время как большая часть греко-католиков довольствуется православной обрядовостью и юлианским календарем. Кто знает, не получится ли так, что процесс создания единой поместной православной Церкви на Украине приведет к трансформации УГКЦ в еще одну местную православную Церковь? Время покажет.