Чикаго, США, 2 ноября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра состоялась на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев со счетом 112:106.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник Зак Лавин, набравший в матче 26 очков. Ещё 22 очка набрал его одноклубник — форвард Отто Портер.

У «Детройта» самым результативным стал центровой Андре Драммонд, оформивший в матче внушительный дабл-дабл с 25 очками и 24 подборами.

Отметим, это первая победа «Буллз» за последние три игры. Для «Пистонз» это поражение стало вторым подряд.