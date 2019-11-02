Бостон, США, 2 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Игра проходила на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 104:102 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Селтикс» Кемба Уокер, который смог набрать 22 очка во встрече. Ещё 24 очка записал на свой счет его одноклубник, форвард Джейсон Тейтум.

В составе проигравших самым результативным стал форвард Маркус Норрис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 29 очками и 9 подборами.

Отметим, это четвертая победа «Селтикс» в пяти игра нового регулярного сезона НБА. Для «Никс» — это пятое поражение в шести играх.