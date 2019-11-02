Звёздный городок, Московская область, 2 ноября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Илья Савченко ИА Красная Весна Робот «Фёдор»

Круглый стол «Настоящее и будущее пилотируемой космонавтики», на котором будут обсуждаться итоги испытаний робота «Фёдор» на Международной космической станции (МКС), а также перспективы подобных проектов, пройдёт в ЦПК 13 ноября в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полёты в космос».

В круглом столе примут участие разработчики робототехнических систем, включая компанию-разработчика «Фёдора» НПО «Андроидная техника», представители ракетно-космической отрасли и научного сообщества. Роскосмос на мероприятии будут представлять генеральный директор Дмитрий Рогозин и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Напомним, антропоморфный робот Skybot F-850 «Фёдор» был отправлен на МКС 22 августа 2019 года. На борту орбитальной станции российские космонавты провели ряд экспериментов, в которых был задействован антропоморфный робот, после чего «Фёдор» был возвращён на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что к апрелю 2020 года будет сформирован облик робота «Теледроид», который будет использоваться для выполнения задач в открытом космосе за бортом МКС.