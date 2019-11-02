Пекин, 2 ноября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Всекитайская ассоциация журналистов (ACJA) объявила лауреатов высших журналистских наград страны, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В общей сложности 346 новостных и информационных ресурсов, включая газету «Жэньмиь жибао», агентство Синьхуа и China Media Group среди прочих, получили Премию китайской журналистики.

Победители определялись в том числе и по их участию в развитии отношений со странами «Нового шелкового пути», реформах открытости и продвижении социалистических ценностей, как и работе по сближению с Тайванем.