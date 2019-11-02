Киев, 2 ноября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Посла Франции Этьена Де Понсена пригласили в министерство иностранных дел Украины после заявления французского президента Эммануэля Макрона касательно «украинских банд», сообщила 1 ноября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

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Из сообщения МИД Украины следует, что у Парижа нет претензий к украинцам во Франции, а слова Макрона были вырваны из контекста. В результате объяснений посла стороны достигли понимания и урегулировали разногласия.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ сообщили, что президент Франции, по его же словам, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд». Политологи связали его заявление с политической борьбой во Франции и желанием завоевать симпатии сторонников, придерживающихся правых взглядов.

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