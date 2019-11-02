Орландо, США, 2 ноября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» разгромил команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» Орландо и закончилась разгромом хозяев со счетом 91:123.

Наиболее результативным игроком встречи оказался греческий форвард гостей Янис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 14 подборами. Его одноклубник защитник Эрик Бледсо смог набрать за матч 18 очков.

У «Орландо» самым результативным стал французский защитник Эван Фурнье, набравший 19 очков за игру.

Отметим, это третья победа «Милуоки» в пяти играх нового сезона НБА. Для «Орландо» данное поражение стало третьим в пяти играх.