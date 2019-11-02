2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафева (Приморский край) произошёл взрыв на танкере «Залив Америка». Погибли три человека. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Ruslan V Albitsky Залив Находка

07:49 Аварийно-спасательное подразделение порта Находка изначально сообщило о двоих погибших.

07:51 Ещё один член экипажа считался пропавшим.

07:51 Тушение после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае 2 ноября снял один из очевидцев, представив соответствующее видео в YouTube. Подробнее: В сети появилось видео с танкером, на борту которого взорвался газ

07:52 Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

07:53 Изначально, по данным СКР, погибли два человека, ещё один пропал.

07:53 В СКР отмечают, что горения после взрыва газовоздушной смеси не было.

07:57 Уже известно о троих погибших.

07:58 Информацию о гибели третьего члена экипажа журналистам подтвердили в Росморречфлоте. Он утонул.

07:59 Тело утонувшего ищут.

07:59 Тела двоих погибших подняты из воды.

08:03 По предварительным данным, загрязнения залива нефтепродуктами не допущено.

08:04 Погода позволяет искать тело третьего погибшего.

08:06 Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Место взрыва осматривают, допрашивают очевидцев. Также назначены судебные экспертизы.

08:09 В момент взрыва танкер «Залив Америка» был без груза.

08:13 Третий член экипажа танкера «Залив Америка» в порту Находки, на котором произошел хлопок газа, ушел под воду на глазах у спасателей. Об этом: Поиски третьего члена экипажа танкера «Залив Америка» продолжаются

08:13 По предварительным данным, танкер «Залив Америка» входит во флот, принадлежащий ООО «Наяда».

08:14 На сайте компании говорится, что судно было построено в 1989 году в Дании.

08:15 «Залив Америка» вмещает 3559 м³ грузовых танков.

08:27 На танкере взрывом повредило кабель-трассы и якорные устройства, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

08:28 При этом герметичность танкера не нарушена, следов нефтепродуктов нет. Также напомним, что в момент ЧП судно было без груза.

08:39 Поиски третьего погибшего пока продолжаются.

08:42 Горящий танкер. Цитата из видео «В Находке взорвался танкер «Залив Америка» пользователя newsvlru. youtube.com

09:02 Танкер «Залив Америка» перевозил нефтепродукты в порты Приморья и на Сахалин. сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителей владельца судна — ООО «Наяда».

09:03 Также известно о том, что совсем «недавно» танкер был отремонтирован. Ремонт провели в Китае.

09:16 Стала известна степень повреждений, нанесённых взрывом на танкере «Залив Америка» в Приморском крае. Подробности в материале: Уточнена степень повреждений на танкере «Залив Америка» в Приморье

09:24 Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту взрыва на танкере.

09:39 Буксировка танкера «Залив Америка». Цитата из видео «M2U00930» пользователя Елена Кашкарова. youtube.com

09:47 По данным СКР, аварию спровоцировало нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта.

09:48 Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

09:50 Танкер «Залив Америка» стоит на рейде в порту Находки.

09:50 По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры.

10:20 Угрозы затопления танкера нет.

10:43 На танкере в момент ЧП находились девять человек, пишет ТАСС.

10:44 Часть палубы разорвало как консервную банку, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

10:57 После взрыва троих членов экипажа выбросило за борт, сообщают очевидцы.

10:57 Напомним, что эти трое погибли. Тела двоих нашли быстро и подняли на поверхность.

11:11 Один из выживших членов экипажа травмирован, пишет Интерфакс, ссылаясь на морской спасательный центр Владивостока.

12:13 Танкер «Залив Америка», на борту которого прогремел взрыв и погибли три члена экипажа, набирает забортную воду. Читайте также: Танкер «Залив Америка», на котором прогремел взрыв газа, дал течь

12:25 Повреждённый танкер «Залив Америка» находится на рейде в порту Находки. Подробности в материале: Повреждённый танкер «Залив Америка» прибыл в порт Находки