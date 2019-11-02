Взрыв на танкере в приморской Находке: все новости — трансляция
Ранее об этом: На танкере «Залив Америка» в Приморском крае произошёл взрыв
Аварийно-спасательное подразделение порта Находка изначально сообщило о двоих погибших.
Ещё один член экипажа считался пропавшим.
Тушение после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае 2 ноября снял один из очевидцев, представив соответствующее видео в YouTube.
Подробнее: В сети появилось видео с танкером, на борту которого взорвался газ
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Изначально, по данным СКР, погибли два человека, ещё один пропал.
В СКР отмечают, что горения после взрыва газовоздушной смеси не было.
Уже известно о троих погибших.
Информацию о гибели третьего члена экипажа журналистам подтвердили в Росморречфлоте. Он утонул.
Тело утонувшего ищут.
Тела двоих погибших подняты из воды.
По предварительным данным, загрязнения залива нефтепродуктами не допущено.
Погода позволяет искать тело третьего погибшего.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Место взрыва осматривают, допрашивают очевидцев. Также назначены судебные экспертизы.
В момент взрыва танкер «Залив Америка» был без груза.
Третий член экипажа танкера «Залив Америка» в порту Находки, на котором произошел хлопок газа, ушел под воду на глазах у спасателей.
Об этом: Поиски третьего члена экипажа танкера «Залив Америка» продолжаются
По предварительным данным, танкер «Залив Америка» входит во флот, принадлежащий ООО «Наяда».
На сайте компании говорится, что судно было построено в 1989 году в Дании.
«Залив Америка» вмещает 3559 м³ грузовых танков.
На танкере взрывом повредило кабель-трассы и якорные устройства, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.
При этом герметичность танкера не нарушена, следов нефтепродуктов нет. Также напомним, что в момент ЧП судно было без груза.
Поиски третьего погибшего пока продолжаются.
Танкер «Залив Америка» перевозил нефтепродукты в порты Приморья и на Сахалин. сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителей владельца судна — ООО «Наяда».
Также известно о том, что совсем «недавно» танкер был отремонтирован. Ремонт провели в Китае.
Стала известна степень повреждений, нанесённых взрывом на танкере «Залив Америка» в Приморском крае.
Подробности в материале: Уточнена степень повреждений на танкере «Залив Америка» в Приморье
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту взрыва на танкере.
По данным СКР, аварию спровоцировало нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта.
Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Танкер «Залив Америка» стоит на рейде в порту Находки.
По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Угрозы затопления танкера нет.
На танкере в момент ЧП находились девять человек, пишет ТАСС.
Часть палубы разорвало как консервную банку, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
После взрыва троих членов экипажа выбросило за борт, сообщают очевидцы.
Напомним, что эти трое погибли. Тела двоих нашли быстро и подняли на поверхность.
Один из выживших членов экипажа травмирован, пишет Интерфакс, ссылаясь на морской спасательный центр Владивостока.
Танкер «Залив Америка», на борту которого прогремел взрыв и погибли три члена экипажа, набирает забортную воду.
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Повреждённый танкер «Залив Америка» находится на рейде в порту Находки.
Подробности в материале: Повреждённый танкер «Залив Америка» прибыл в порт Находки