Вашингтон, 2 ноября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп почти в два раза понизил лимит приёма беженцев на 2020 финансовый год, начавшийся с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Пограничная служба США

Согласно обнародованному распоряжению, в ближайший год Соединённые Штаты примут на своей территории не более 18 тысяч беженцев. В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тысяч человек.

В сообщении отмечается, что глава Белого дома счёл такое решение «обоснованным с гуманитарной точки зрения и соответствующим национальным интересам США».