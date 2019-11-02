Москва, 2 ноября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Школьникам и студентам во избежание проблем со здоровьем рекомендуется проводить за электронными девайсами не более трёх часов в день. К такому выводу пришли российские эксперты, сообщает 2 ноября RT.

Ребенок за ноутбуком

Вопрос исследовали специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.

По их мнению, длительное нахождение за электронными девайсами (компьютерами, ноутбуками, планшетами и другими) способно вызвать у подростков близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, неподвижный образ жизни непосредственным образом влияет на увеличение массы тела молодых людей. Отмечается, что в исследовании приняли участие 465 старшеклассников (16 лет) и 598 студентов (20 лет) из трёх регионов России.