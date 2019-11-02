Москва, 2 ноября, 2019, 06:57 — ИА Регнум. Погода в Москве в субботу, 2 ноября, будет облачной с прояснениями, местами возможен дождь со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

В утренние часы возможна гололедица. Днём в столице ожидается +1…+3° С, в Подмосковье −1…+4° С. Прогнозируется западный и юго-западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду.

Предстоящей ночью погода существенно не изменится, но порывы ветра могут усилиться до 12−17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 0…+2° С, по области −2…+3° С.