Вашингтон, 2 ноября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Глава министерства энергетики США Рик Перри отказался выступать перед Конгрессом США по расследованию в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Дональд Трамп и Рик Перри

«Министр не будет участвовать в секретном заседании инквизиции, на котором запрещено присутствовать адвокату», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что Перри будет готов выступить в Конгрессе США, если заседание будет открытым, и с его содержанием смогут ознакомиться все желающие граждане Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Госдеп США через суд принудили предоставить документы палате представителей американского Конгресса к 22 ноября. Ранее Госдепартамент отказывался представлять запрошенные документы демократам в палате представителей.