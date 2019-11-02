Находка, Приморский край, 2 ноября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае, сообщает 2 ноября пресс-служба ведомства.

(сс) Ruslan V Albitsky aka pauk Залив Находка

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»

По версии следствия, утром 2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошёл хлопок газовоздушной смести без последующего возгорания. По предварительным данным, в результате инцидент погибли два человека, местонахождение ещё одного устанавливается.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев, назначен ряд судебных экспертиз, изымается техническая документация на судно, сообщают в Следственном комитете.