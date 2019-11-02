Вашингтон, 2 ноября, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Пес по кличке «Конан», который отличился при уничтожении главы террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, будет приглашен в Белый дом. Об этом 2 ноября сообщил президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Миссисипи.

Matt H. Wade Белый дом

Трамп сравнил с себя с Конаном, отметив, что к собаке пресса относятся более положительно, чем к нему. Президент признался, что восхищен действиями пса, и добавил, что Конан посетит резиденцию главы США через несколько недель.

Напомним, 29 октября Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотографию служебного пса, который принял участие в ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам военных, в ходе операции пес получил ранение и находится на лечении.