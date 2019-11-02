Красноярск, 2 ноября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Министерство образования Красноярского края проведёт в дошкольных учреждениях региона внеплановые проверки, заявила 1 октября начальник отдела общего образования министерства Татьяна Гридасова.

(сс) Efenstor Детский сад в Красноярске

Письмо о проверках направлено в муниципальные органы управления образования в связи с трагедией, произошедшей 31 октября в Нарьян-Маре, где во время тихого часа в детском саду «Сказка» мужчина убил спящего шестилетнего мальчика.

По словам Гридасовой, в письме разъясняется, какие меры и действия в рамках проверки необходимо произвести в самое ближайшее время. Прежде всего, это совещания с руководителями управления образования и инструктажи с работниками образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, о своём возмущении проявленной сотрудниками детского сада халатностью заявила уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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