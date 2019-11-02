Екатеринбург, 2 ноября, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды. Как сообщает информационный портал Е1, исследование проводило министерство строительства совместно с Дом. рф и КБ «Стрелка».

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург

Екатеринбург набрал 191 балл, уступив Москве (276 баллов) и Санкт-Петербургу (238 баллов). Итоговый результат складывался по совокупности качества общественных территорий, дорожного пространства, деловой и социально-культурной инфраструктуры, а также жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты агентства «ТурСтат» провели социологическое исследование, в ходе которого жителям России предложили назвать лучшие города путешествий и отдыха. Согласно опросу, Екатеринбург занял второе место, уступив только Санкт-Петербургу.