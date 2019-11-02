Сухум, 2 ноября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, в ходе учений идентифицировали и уничтожили скрытный лагерь условного незаконного вооружённого формирования. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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Отмечается, что военнослужащими в условиях пересечённой местности с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» были отработаны поисковые действия по определению местонахождения группы условного противника.

После выявления места дислокации скрытного лагеря в заброшенных строениях разведчики доложили координаты объекта на командный пункт. Получив приказ захватить пленных и добыть важные носители информации, военнослужащие окружили лагерь и, передвигаясь за бронеавтомобилями, успешно осуществили атаку на условного противника.

Сообщается, что в ходе учений также активно применялись подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Как отметили в пресс-службе ЮВО, учения были приурочены к предстоящему Дню военного разведчика.