На танкере «Залив Америка» в Приморском крае произошёл взрыв
Находка, Приморский край, 2 ноября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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Вид на порт и бухту Находка
«На танкере в Находке произошёл хлопок. Два человека погибли, ещё одного члена экипажа ищут», — сказал собеседник агентства.
По информации Telegram-канала Life Shot, ЧП произошло неподалёку от мыса Астафьева. Источник в экстренных службах сообщил, что в ближайшее время судно готовится причалить в порту.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.