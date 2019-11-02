Вашингтон, 2 ноября, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео 6−8 ноября посетит Германию с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

(сс) Aad van der Drift Берлинская стена

По его словам, поездка главы американской дипломатии приурочена к мероприятиям, посвящённым к 30-й годовщине падения Берлинской стены.

Отмечается, что визит Помпео призван «подчеркнуть важность двусторонних отношений» США и ФРГ.

В программе визита — встречи Майкла Помпео с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром финансов Олафом Шольцем и другими высокопоставленными германскими чиновниками.