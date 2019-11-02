Женева, Швейцария, 2 ноября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, представленный Россией в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, не встретил возражений. Об этом 2 ноября заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

(сс) Tom Page Дворец Наций. Европейское отделение ООН в Женеве

Дипломат надеется, что резолюция наберет существенную поддержку и ее без возражений поддержит большинство стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавровзаявил о намерении России внести в ООН проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями.