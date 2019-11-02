Тюмень, 2 ноября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

Anna Zvereva Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

По его словам, воздушное судно будет направлен на ремонт. Специалисты займутся установлением всех обстоятельств инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 авиакомпании «Ямал», вылетевший вечером 1 ноября из Тюмени в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель.

На борту авиалайнера находились 80 пассажиров и члены экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.