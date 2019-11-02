Пхеньян, 2 ноября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму временному президенту Алжира Абдел Кадеру Бен Салеху с поздравлениями по случаю 65-й годовщины восстания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Рады тому, что сегодня правительство и народ Вашей страны достигают успехов в усилиях для достижения национальной сплоченности и социально-политической стабильности, и от всей души желаем самостоятельного развития и процветания дружественной Алжирской Народной Демократической Республики». Ким Чен Ын

Ким Чен Ын также выразил надежду, что дружественные отношения и сотрудничество между Алжиром и КНДР в будущем будут только укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, в самом Алжире 1 ноября прошли массовые протестные акции. Протесты в стране продолжаются с февраля 2019 года. Они уже привели к отставке многолетнего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Уже 12 декабря 2019 года в Алжире должны пройти общенациональные выборы.