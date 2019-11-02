Чернобыльскую зону отчуждения за год посетили более 100 тысяч туристов
Чернобыль, Украина, 2 ноября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. В зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС наблюдается рекордный рост туристического потока. Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Заброшенное здание в Чернобыле
Отмечается, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили уже 107 тысяч человек.
Рост посещаемости украинское ведомство связывает с упрощением процедуры оформления пропуска, а также повышенным интересом к катастрофе на АЭС после выхода мини-сериала HBO «Чернобыль».
Напомним, ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить пропускную способность КПП в Чернобыльской зоне и разработать новые туристические маршруты.