Красноярск, 2 ноября, 2019, 03:43 — ИА Регнум. В Красноярске в начале ноября будет аномально тепло, а в конце ноября похолодает до — 23 °C. Об этом 1 ноября рассказал главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Холодать в столице края начнет с вечера 2 ноября. Пик похолодания, до — 7 °C, придётся на ночь 4 ноября, после чего температура воздуха опять повысится.

Первый серьёзный мороз придет в Красноярск после 8 ноября. 9−10 ноября днём температура воздуха будет около — 10 °C, ночью упадет до — 20 °C.

Среднемесячная температура воздуха в ноябре ожидается чуть теплее нормы: от — 3 °C до — 8 °C днём и от — 10 °C до — 15 °C ночью.

Резкое похолодание ожидается в Красноярске в последние пять дней месяца. Синоптики обещают морозы от — 18 °C до — 23 °C.