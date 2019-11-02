Киев, 2 ноября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Украинский МИД вызвал посла Франции с требованием разъяснить слова французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах», заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет», — заявила она.

По словам Зеленко, французский посол в Киеве утверждает, что слова Макрона были вырваны из контекста. Она добавила, что между Украиной и Францией существует «полное понимание и сотрудничество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по сообщениям украинских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпочтёт легальных мигрантов из Африки, нежели украинские или болгарские банды.