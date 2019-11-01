Сантьяго, 2 ноября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Чилийская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в центре столицы Чили Сантьяго, передает телеканал 24 Horas.

(сс) Linda Nikolic Силы правопорядка в Сантьяго

Сообщается, что изначально митинг носил мирный характер — в центре города собрались тысячи чилийцев. Однако полиция попыталась разогнать протестующих и применила слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, протесты в Чили продолжаются после решения правительства повысить плату за проезд в общественном транспорте. Несмотря на отмену решения властей, протестующие выдвинули ряд социальных требований. В связи с этим протесты в Чили продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября директор Института по правам человека Чили потребовал международного расследования действий чилийских правоохранительных органов во время массовых протестов.