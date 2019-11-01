Вашингтон, 2 ноября, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения санкций в отношении Испании в рамках ограничительных мер против Венесуэлы. Об этом он сообщил 1 ноября, общаясь с журналистами в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что министерство финансов США может ввести санкции в отношении Центрального банка Испании, который, по мнению Вашингтона, оказывает услуги представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В частности, по данным источников агентства Bloomberg, Соединённые Штаты располагают данными о том, что ряд сторонников Мадуро якобы хранит средства в Испании, что позволяет им обходить санкции Вашингтона. Министерство иностранных дел Испании опровергало данную информацию.