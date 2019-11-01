Москва, 2 ноября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Предположительно убитый главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был порождением США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хозяин лампы

По его словам, сам факт уничтожения террористов, «если оно действительно состоялось», представляет собой позитивный шаг.

«При этом мы очень хорошо знаем, что аль-Багдади является — являлся, если он уже мёртв — порождением Соединенных Штатов», — отметил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что появление «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало следствием «незаконного вторжения США в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю».

«Поэтому американцы в известной степени ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — отметил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, Соединённые Штаты 27 октября объявили о ликвидации аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб. Вместе с тем российские военные до их пор не смогли подтвердить данную информацию. 31 октября террористы подтвердили ликвидацию своего главаря.