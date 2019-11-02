Приштина, Сербия, 2 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу со студентами и представителями гражданского общества в Приштине.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что нормализация отношений между Сербией Косово продолжает числиться среди приоритетов США.

По словам Палмера, на выборах 6 октября граждане Косово проголосовали за перемены и США поддерживают их в этом:

«Косово не может оставаться в изоляции. Решение раз и навсегда проблемы в отношениях между Косово и Сербией остается приоритетом», — подчеркнул политик.