Трамп пообещал поддержать Аргентину в МВФ
Буэнос-Айрес, 2 ноября, 2019, 01:23 — ИА Регнум. США окажут помощь Аргентине во взаимодействии с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесем, 1 ноября сообщает Reuters.
Дональд Трамп
Трамп позвонил Фернандесу для того, чтобы поздравить последнего с победой на выборах. Американский лидер рассказал, что уже дал распоряжение своим представителям помогать Аргентине.
Фернандес ответил, что намерен поддерживать хорошие отношения с президентом США.
Напомним, 29 августа министр финансов Аргентины Эрнан Лакунсасообщил, что власти страны преступили к переговорам с МВФ о пересмотре сроков погашения долга перед организацией.