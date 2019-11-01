Буэнос-Айрес, 2 ноября, 2019, 01:23 — ИА Регнум. США окажут помощь Аргентине во взаимодействии с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесем, 1 ноября сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Трамп позвонил Фернандесу для того, чтобы поздравить последнего с победой на выборах. Американский лидер рассказал, что уже дал распоряжение своим представителям помогать Аргентине.

Фернандес ответил, что намерен поддерживать хорошие отношения с президентом США.

Напомним, 29 августа министр финансов Аргентины Эрнан Лакунсасообщил, что власти страны преступили к переговорам с МВФ о пересмотре сроков погашения долга перед организацией.