Рига, 2 ноября, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Портал press. lv переопубликовал сообщение твитера главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича. Ринкевич включил российского исполнителя Григория Лепса в «черные списки» на неопределенный срок. 25 февраля должен был состояться концерт Лепса в арене Рига.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Лепс

«На основании оценки органов государственной безопасности и статьи 61 (2) Закона об иммиграции я принял решение о включении Григория Лепсверидзе, гражданина Российской Федерации, в список нежелательных лиц Латвийской Республики» — написал министр.