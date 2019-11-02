Анкара, 2 ноября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Полковник Олджай Денизер на пресс-конференции в Министерстве обороны Турецкой Республики, посвященной последним событиям в Сирии, заявил: «18 военных из состава сил Башара Асада, из которых 2 были ранены, захваченные в районе проведения операции «Источник мира», были переданы российской стороне. В рамках заключенного в Сочи 22 октября 2019 года соглашения, в целях военного планирования 28−30 октября с прибывшей в Анкару российской делегацией проводились переговоры».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, полковник Олджай Денизер отметил: «В этой связи, наше первое совместное патрулирование было начато 1 ноября 2019 года в 12:00. Патрулирование было проведено на востоке района проведения операции, при участии 8 единиц бронетехники, из которых 4 — российские, в сопровождении БПЛА (беспилотные летательные аппараты) наших Вооружённых сил».

Представитель Минобороны Турции добавил: «Для продолжения переговоров в рамках Сочинского соглашения к нам прибывает вторая российская делегация. 31 октября в результате детонации ранее установленного террористами СВУ (самодельное взрывное устройство) погиб один наш героический военнослужащий, ещё шестеро были ранены. На сегодняшний день в ходе операции «Источник мира» свои жизни на алтарь отечества положили 10 наших солдат, ещё 144 получили ранения. В Сирийской национальной армии безвозвратные потери достигли 133 бойцов, раненых ещё 495 человек».