Оттава, 2 ноября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Более миллиона человек остались без энергоснабжения из-за сильных ливней и штормового ветра, обрушившихся на восток Канады. Об этом 1 ноября сообщает телеканал CBC.

(сс) Tony Webster Монреаль, провинция Квебек. Канада

Непогода затронула провинции Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио и Остров принца Эдуарда. Как сообщают метеорологи, скорость ветра в этих регионах достигает 110 км/час, в южной и западной частях Квебека за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков.

Обрушенные ветром рекламные конструкции и сотни поваленных деревьев вызвали обрывы линий электропередач, а сильные ливни привели к подтоплениям в ряде населённых пунктов.

Больше всего от разгула стихии пострадал регион Квебек, где без света остались 960 тыс. жилых домов, административных зданий, магазинов и школ. В Онтарио без энергоснабжения остались более 32 тыс. потребителей, а в Атлантической Канаде энергоснабжения лишены около 65 тыс. потребителей.

Как сообщили представители энергосетевых компаний пострадавших регионов, на восстановление подачи энергоснабжения может уйти более 24 часов. В настоящее время бригады специалистов уже заняты устранением обрывов на электросетях. Из-за плохих метеоусловий в аэропортах Квебека отменены либо задержаны сотни авиарейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на востоке Канады из-за непогоды без света остались 170 тыс. человек.