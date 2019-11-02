Анталья, Турция, 2 ноября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на 4-ом международном турецко-немецком симпозиуме в Университете Акдениз, заявил: «ЕС начал отстраняться от общеевропейских ценностей. Он не смог достичь своей цели, политического единения, и вступил на путь регресса. Мы видим, как он отрицает сам себя».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «В нем есть усиление влияния ультраправых сил. Также присутствует и укрепление ультралевых. ЕС начал отстраняться от своих ценностей из их популизма и скудного национализма. Союз стал трещать по швам».

Министр добавил: «Мы построили НАТО, вы также находитесь среди тех, кто его создавал, но разногласия между входящими в него странами по вопросам политики и взглядов начали углубляться. Мы также видим, как односторонняя политика США в НАТО начала наносить ущерб альянсу».