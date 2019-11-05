Как Россия отмечает День народного единства — трансляция
В Псков в рамках проекта «Мост дружбы» приехали 16 ребят из Ингушетии. Они проведут в Пскове ряд мастер-классов, в том числе по фехтованию, по изготовлению предметов из железа, а также по лезгинке. Ингуши также привезли в Псков традиционные национальные костюмы.
Читайте об этом: Делегация из Ингушетии научит псковичей фехтованию и лезгинке
В День народного единства в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского покажут спектакль «Колокол и держава» по одноимённому роману новгородского писателя, историка, Почётного гражданина Великого Новгорода Виктора Смирнова. Роман «Колокол и держава» повествует о событиях последней трети XV века: о покорении Новгородской вечевой республики московским государем Иваном III.
Это одна из самых масштабных постановок в репертуаре Новгородского драмтеатра, в спектакле занята вся труппа.
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Псковский дом ремёсел проведёт конкурс национального костюма, посвящённый Дню народного единства. Конкурс пройдёт в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм».
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя с Днём народного единства, напомнил, что наша сила — в сплоченности, которая испокон веков помогает расти и развиваться России. Сегодня в регионе проживают около 2 млн человек — представители 160 национальностей.
«Уважаемые соотечественники! В этот праздничный день желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье. А единство и патриотизм всегда будут надежной опорой для россиян и основой успешного развития страны!» — сказал Кожемяко.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что сплочение сил и единство устремлений во все времена помогало народам России выстоять и победить в самых трудных судьбоносных испытаниях. Александр Левинталь пожелал жителям области крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, согласия и успеха во всех делах и начинаниях.
Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик рассказал, что, отмечая День народного единства, мы уверены, что только в единстве и созидательном труде на благо страны заключается наше общее благополучие и процветание, залог достойного настоящего и уверенного будущего многонационального Приморья и всей России! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго пожелал приморцам спикер краевого парламента.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов накануне праздника вручил государственные и региональные награды жителям области.
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с праздником, напомнил об общенациональной истории России.
«4 ноября — праздник всех, кто каждодневным трудом, знаниями и творчеством вносит вклад в процветание страны. Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину богаче и сильнее. Доброго здоровья, мира, счастья и успехов», — сказал колымский глава.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своём поздравлении с Днём народного единства выразил уверенность, что, объединив усилия, всегда можно добиться большего, потому что народное единство — это великая сила, которая послужит основой для дальнейшего укрепления нашего государства. Жителям Приамурья он пожелал благополучия, добра, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо Амурской области и всей России!
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Хабаровского края с Днём народного единства.
«Сегодня, как и во все времена, единство народа, патриотизм и вера в будущее помогают развивать страну и укреплять её позиции в мире», — говорится в поздравлении.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в День народного единства обратился с поздравлениями к жителям и призвал к объединению, отметив, что на Крайнем Севере особенно ценится общность и умение подставить плечо в трудных ситуациях.
«Этот день отражает главные нравственные ценности любого россиянина — патриотизм, сплочённость, стремление к добру и справедливости. Сегодня перед регионом открыты широкие горизонты. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни!» — сказал глава Чукотки.
Глава Якутии Айсен Николаев в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что почти четыре столетия общая историческая судьба объединяет народы республики.
«День народного единства мы встречаем новыми достижениями, по всей нашей бескрайней республике растёт энергия перемен. Мы едины в уважении к своей республике, где все мы живём, где будут жить наши дети и внуки, — и это самая большая ценность, залог будущего родной Якутии», — сказал Айсен Николаев.
Он пожелал жителям республики добра, мира и согласия. Благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.
Председатель Государственного собрания Якутии Пётр Гоголев поздравил жителей республики с Днём народного единства.
«Сегодня наша задача — сберечь бесценное наследие многих поколений, сохранить согласие в обществе и укрепить социально-экономический потенциал страны. Желаю всем добра, мира и благополучия! С праздником!» — обратился Пётр Гоголев к якутянам.
Подробности в материале: Спикер Госсобрания Якутии: 4 ноября — символ сплоченности, единства народов
На Сахалине более 500 любителей спорта приняли участие в ночном забеге в честь Дня народного единства.
Читайте подробнее: На Сахалине в честь Дня народного единства провели ночной забег
Жители Чукотки присоединились к флешмобу Минпромторга и поучаствовали в более чем 50 различных праздничных мероприятиях, которые прошли в День народного единства в округе.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днём народного единства.
«История России хранит множество примеров сплоченности граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз. Преданность Отечеству и забота о нём во все времена объединяли наш многонациональный народ», — говорится в обращении.
Валентина Матвиенко пожелала жителям региона успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поздравил сахалинцев и курильчан с Днём народного единства.
«Именно единство было и остается главной силой, благодаря которой наша страна успешно реализует самые сложные и смелые проекты, преодолевает любые испытания и невзгоды. Так было, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков в 1612 году, а также много раз до и после этого события», — говорится в обращении.
Губернатор пожелал всем жителям области здоровья, счастья и благополучия.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, поздравляя жителей региона с Днём народного единства, отметил, что этот праздник обращает нас к важнейшим событиям в судьбе нашей Родины. Он символизирует единство, волю и силу духа нашего народа, который никогда не пасовал перед испытаниями.
«Россия всегда в нашей душе, в нашем сердце. Мы неотделимы от своей родной страны, от ее тысячелетней истории, от богатого духовного и культурного наследия. И в этой сплоченности сила нашей страны и её будущее», — сказал Козлов.
Спикер Магаданской думы Сергей Абрамов поздравил колымчан с Днём народного единства:
«Вместе мы возродили и продолжаем развивать самобытную культуру наций и малочисленных народностей, сохраняя во времени и пространстве уклад жизни, традиции каждого этноса. Без единения, всеобщего стремления к процветанию Родины наши отцы и деды не смогли бы успешно решить геополитические интересы страны на тихоокеанских рубежах, освоить богатейший северный край, подчиняя себе и аномальные природно-климатические условия, и отсутствие логистики. Счастья и любви вам, колымчане! Семейного благополучия, душевного тепла, новых свершений и радости бытия! Мирного неба и только солнечных дней в судьбе!».
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Магаданской области с Днём народного единства.
«Преданность Отечеству и забота о нём во все времена объединяли наш многонациональный народ. Бесценным наследием для россиян являются чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Сегодня патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны каждого из нас помогают преодолевать вызовы современности, сохранять культурную самобытность страны, двигаться вместе по пути дальнейшего демократического развития», — говорится в поздравительной телеграмме Валентины Матвиенко.
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова поздравила жителей региона с Днём народного единства. Она высказала убеждение, что только единство поможет воплотить в жизнь все новые перспективные проекты, направленные на развитие региона, сделать жизнь в Хабаровском крае достойной и обеспеченной. Зикунова пожелала жителям края здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов во всех добрых делах и начинаниях.
Глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня народного единства присоединился к флешмобу Минпромторга России, посвящённому народным промыслам и национальным достояниям.
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На Сахалине в День народного единства многотысячная колонна прошла по Южно-Сахалинску к главной площади, где на всеобщее обозрение была выставлена икона Казанской Божьей матери.
Подробности в материале: На Сахалине День народного единства отметили массовым шествием
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей региона с Днём народного единства.
«Земляки! Поздравляю всех с Днём народного единства! Мы объединяем наши усилия, чтобы созидать и строить, развиваться и двигаться вперед. Мы работаем с вами на общие цели, на то, чтобы жизнь каждого жителя нашего края менялась к лучшему», — говорится в обращении.
Сергей Фургал пожелал жителям края мира, счастья, согласия и добавил, что улетает на три дня работать в Комсомольск-на-Амуре.
Праздничное шествие в Южно-Сахалинске. Фото: пресс-служба Южно-Сахалинска
Глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила с Днём народного единства жителей города, отметив, что это наполненный историческим смыслом день.
«Хороший повод вспомнить имена наших предков и современников, героев и лидеров, гениев и скромных тружеников, чья жизнь и работа являются примером для нас. Я бы хотела всем нам пожелать, чтобы нашей стране никто и ничто никогда не угрожали. Пусть наше единение всегда происходит только по добрым и счастливым поводам.
Но еще важнее, чтобы за этими глобальными событиями мы не забывали о главном — о достоинстве и благополучии каждого человека, гражданина России. Сегодня усилия и ресурсы государства должны быть в ещё большей степени направлены на искоренение таких позорных для нашей великой страны реалий, как бедность населения и безработица», — сказала глава Якутска.
Сардана Авксентьева пожелала всем якутянам благополучия, достатка в семьях, здоровья и счастья.
Депутат Государственной Думы РФ от Магаданской области Оксана Бондарь обратилась со словами поздравлений с Днём народного единства к жителям Колымы, отметив, что они живут дружной семьёй, чтут традиции и обычаи разных народов.
«Гордость за наших предков, которые, забыв о разногласиях, объединившись, отстояли свою независимость и любовь к истории нашей Родины, пусть каждое взрослое поколение передает молодому. Пусть ваша жизнь протекает спокойно под мирным небом, а покровительница этого праздника Казанская Божия Матерь хранит и оберегает вас от всех бед и ненастий. Долгих и счастливых вам лет жизни в добром здравии, мира и благих дел во имя Отечества», — пожелала жителям Магаданской области Оксана Бондарь.
На Корабельной набережной Владивостока прошёл митинг-концерт, посвящённый празднованию Дня народного единства. Мероприятие прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Об этом: Во Владивостоке прошёл митинг-концерт, посвященный Дню народного единства
Глава Анадыря Сергей Савченко поздравил горожан с Днём народного единства, отметив, что в Анадырском районе проживает много национальностей.
«Только объединив свои усилия, мы сможем сделать так, чтобы наш регион развивался, чтобы каждая семья, каждый человек жили лучше, чтобы мы с уверенностью смотрели в завтрашний день. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях, направленных на развитие нашей Чукотки», — сказал Сергей Савченко.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём народного единства, отметив, что праздник стал символом объединения лучших гражданских сил России во имя будущего.
«Он знаменует нашу преданность высоким духовным идеалам наших отцов и дедов, всех поколений соотечественников. Стремление к миру и согласию, любовь к Родине, готовность встать на защиту родной земли и своей семьи во все времена отличали россиян. Именно поэтому мы живём сегодня в сильной, свободной, великой стране. Наша общая задача — сохранить единство многонационального народа России и Оренбуржья, защитить национальные интересы, нашу независимость, развивать и укреплять свой регион и страну», — говорится в обращении.
Денис Паслер пожелал счастья и благополучия каждой семье, процветания Оренбуржью и всей России.
Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Глава Прикамья отметил, что в истории России было немало событий и испытаний, определявших её дальнейшую судьбу. И именно единство народа становилось той силой, которая вела страну к победе, делала её мощной и независимой.
«Вековая дружба народов, преданность нашей большой и малой родине, любовь к своей семье, близким — это те ценности, на которых стоит Россия. Так было и так будет. Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития каждого региона, а развитие регионов — от стремления каждого из нас изменить жизнь к лучшему. В наших силах укрепить потенциал края, сделать его благополучным регионом, где города и сёла становятся красивыми и комфортными, где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей. Верю, что вместе мы этого добьёмся!» — говорится в поздравительном обращении. Губернатор пожелал жителям региона мира, добра и благополучия.
В Тюмени День народного единства начнут праздновать на Цветном бульваре с 12:00 по местному времени. Здесь состоится большой праздничный концерт «Россия объединяет», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры администрации города Тюмени.
Помимо выступлений ведущих артистов и творческих коллективов областной столицы, на бульваре запланировано массовое исполнение государственного гимна России.
Тут же пройдёт гастрономический фестиваль «Пир горой!», где тюменцев угостят продукцией местных товаропроизводителей. Запланированы тематические площадки, посвящённые мясу, яйцам, рыбе и кондитерским изделиям. Фестиваль «Пир горой!» продлится до 18:00 по местному времени.
В 12:00 в сквере Казачьи луга пройдут народные гуляния «Сила народа — в единстве народа!». Здесь выступят коллективы Центра русской культуры.
Кроме того, в Тюмени каждый дом культуры подготовил свои праздничные программы и концерты. К примеру, в доме культуры «Орфей» состоятся игры народов России. В Центре татарской культуры народный театр запланировал спектакли.
В центре «Этнос» с 15:00 состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, фотосессия «Как артист кино…», дефиле-импровизация «Искусство сближает народы».
Подробности в материале: Тюмень в День народного единства споёт гимн России и устроит пир горой
В Оренбурге 4 ноября пройдут праздничный концерт и фестиваль национальных культур «Мост дружбы», посвящённые Дню народного единства. Главной площадкой станет спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». В фойе комплекса будут работать выставки национального творчества. На сцене СКК «Оренбуржье» начнется праздничный концерт, в рамках которого выступят хореографические и вокальные коллективы из Оренбурга и районов области.
В Перми, начиная с конца октября, во Дворцах культуры, библиотеках, общественных центрах и других учреждениях культуры проходят тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства. Запланировано около 60 событий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
В краевой столице центральным мероприятием станет универсальная ярмарка, которая развернётся перед Дворцом культуры им. А. Г. Солдатова 4 ноября. Пермякам и гостям города будут представлены товары местных производителей.
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днём народного единства.
«Необъятная Россия стала родным домом для представителей почти 200 национальностей. Испокон веков наша страна держится на крепком сплаве веры, культуры и традиций разных народов. В этом её уникальность, непреодолимая мощь и созидательная сила. Омская область на протяжении многих лет остается территорией социальной стабильности. В нашем регионе чтят национальные обычаи и передают их из поколения в поколение. Дружелюбие и взаимовыручка всегда определяли отношения между омичами. Уверены, что так будет и впредь! Желаем вам мира, добра и благополучия! Пусть в нашей многонациональной России всегда царит мир и взаимопонимание!» — говорится в поздравлении.
Поздравление президента РФ Владимира Путина с Днём народного единства поступило на имя губернатора Омской области Александра Буркова. Глава государства поздравил жителей региона с общегосударственным праздником.
«Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времён и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее», — говорится в поздравлении президента.
Глава государства пожелал жителям Омской области успехов и здоровья.
Также пришла в Омск телеграмма с поздравлением от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она пожелала омичам успехов во всех начинаниях.
А в поздравлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорится, что задача жителей России — «сообща трудиться на благо страны, её развития и процветания». Медведев пожелал жителям Омской области «крепкого здоровья, счастья и благополучия».
Читайте подробнее: Омичей с Днём народного единства поздравили Путин и Матвиенко
«Единство, любовь к Родине, верность долгу — вот что позволяет нам добиваться любых поставленных целей, находить ответы на самые сложные вызовы времени. Уверены, что мы, омичи, едины в своём искреннем стремлении плодотворно трудиться на благо своих детей, семей, любимого города и России», — так жителей Омска поздравили мэр Оксана Фадина и председатель Омского горсовета Владимир Корбут.
В Челябинске 4 ноября запланировано провести более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Главным местом празднования станет пешеходная Кировка. В 13:00 по местному времени (11:00 мск) здесь соберутся представители проживающих на Южном Урале национальностей. Перед гостями и горожанами выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Также пройдёт танцевальный флешмоб.
Об этом: В Челябинске ко Дню народного единства пройдёт более 20 мероприятий
В Екатеринбурге в День народного единства состоится праздничный митинг-концерт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Мероприятие пройдёт 4 ноября на площади Труда в 10:00 по местному времени. Также приуроченные к празднику культурные акции пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского и на Площади 1905 года.
Отметим, что праздничные концерты планируются в центре культуры «Урал» и Екатеринбургском музее изобразительных искусств. А в Доме музыки для детей будет представлен концерт-спектакль.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ко Дню народного единства воодушевил земляков настроем на работу на благо Зауралья. Старшие должны показывать пример младшим, считает глава региона, «ведь подобное всегда воспроизводит подобное», написал Шумков в своём аккаунте в социальных сетях.
И привёл пример со строительством школ и детских садов в Зауралье, «где-то в ручном режиме сопровождения тех, кто этим непосредственно должен заниматься, где-то с полтычка».
При этом Вадим Шумков отметил, что любовь к родине — это общая работа на ее настоящее и будущее.
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с Днём народного единства.
«4 ноября мы чтим подвиг героев народного ополчения, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободивших в 1612 году Москву от иноземных захватчиков. Более четырехсот лет минуло с той поры, когда люди разных сословий и верований, жившие в разных краях и землях страны, объединились, чтобы отстоять свободу и независимость нашей общей Родины — России. И сегодня мы помним об их самоотверженности и героизме, бережно храним их главный завет — быть вместе, общими усилиями строить достойное, процветающее будущее, — говорится в поздравлении. — Сегодня перед Россией и Новосибирской областью стоят серьёзные задачи в экономике, социальной, научной сфере, образовании. Уверены, только вместе, объединив усилия, сохраняя общественный мир и согласие, можно реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия талантов каждого жителя нашей страны и нашего региона».
В свердловском Нижнем Тагиле празднование Дня народного единства пройдёт у памятника Народного единства, расположенного в деревне Усть-Утка. Он начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает пресс-служба мэрии.
Памятник был открыт в 2006 году. Выбор этого места не случаен. Именно отсюда в 1612 году по реке Чусовой уральцы отплывали, чтобы влиться в ополчение Минина и Пожарского.
Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства впервые отмечался в России 4 ноября 2005 года. Ранее красным днём календаря было 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, а позднее — День «примирения и согласия».
Подробности в материале: В Нижнем Тагиле праздничный митинг пройдёт у памятника народного единства
Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем народного единства.
Подробности в материале: Первые лица Алтайского края: «Восстановлена историческая справедливость»
4 ноября президент России Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства. По сложившейся традиции, в этот день глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.
Затем Владимир Путин посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».
150 произведений живописи и скульптуры, представленных на выставке, рассказывают о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940 — 2010 годов. В экспозиции участвуют 42 музея из 34 городов России.
Данная выставка продолжает экспозицию «Сокровища музеев России», прошедшую в 2018 году в «Манеже» и восьми региональных центрах страны.
В этот же день в ходе торжественного приема в честь Дня народного единства в Кремле президент РФ вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Вечером 4 ноября в Московском концертном зале «Зарядье» Владимир Путин посетит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
На Урале погода зимняя, но не критичная для уличных мероприятий — в районе минус шести градусов. К тому же к вечеру 4 ноября должно потеплеть.
Жителей Красноярского края с Днём народного единства поздравили первые лица региона.
«Этот праздник напоминает о великих страницах истории Отечества и непобедимой силе нашего народа, которая опирается на его патриотизм и сплочённость. В этот торжественный день мы особенно сильно ощущаем причастность к героической истории Родины, гордость за её прошлое и ответственность за будущее. Именно народ — истинный герой России, творец трудовых и ратных побед. Его сила духа, многовековые традиции добрососедства и взаимопомощи представителей разных наций всегда были и будут основой процветания нашей страны», — говорится в поздравлении красноярского губернатора Александра Усса и спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова.
Они пожелали жителям региона мира, добра и благополучия.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с Днём народного единства, назвав этот праздник символом уважения к многонациональной Родине.
«Он олицетворяет силу России с её богатой историей и культурой, единство проживающих здесь людей. Во все времена, даже в самые сложные исторические моменты, патриотизм народа, вера и самоотверженность помогали России оставаться сильной», — отметил глава.
Об этом: Глава Алтая назвал День народного единства «символом уважения к Родине»
В праздничные выходные на Алтае довольно значительно похолодало. Сегодня, в День народного единства, в предгорных районах температура опустилась до — 12 градусов Цельсия.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в обращении к землякам назвал День народного единства праздником, который вобрал в себя силу характера жителей России и любовь к Отчизне. И отметил, что в Зауралье начаты серьёзные преобразования.
Шумков вспомнил изречения из «Повести временных лет», арабского историка Аль-Масуди, российского летописца Василия Ключевского, описания смуты 1612 года Авраамия Палицына, писателя-фронтовика Бориса Васильева, а также президента России Владимира Путина.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с Днем народного единства.
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Первые лица Томской области и Томска поздравили жителей региона с Днём народного единства.
«Мы гордимся нашей славной историей и той ролью, которую вот уже пятый век играет в ней томская земля. Низко кланяемся старшему поколению и в лучших традициях воспитываем молодое», — говорится в поздравлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина и председателя Законодательной думы региона Оксаны Козловской.
Они пожелали жителям Томской области крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, мира и добра.
Поздравили томичей и представители городской власти — мэр Томска Иван Кляйн и председатель гордумы Сергей Панов:
«В этот наполненный глубоким смыслом, светлый день желаем вам, уважаемые томичи, мира и добра, успехов в труде на благо любимого города и страны».
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал поздравление с Днём народного единства. Запись размещена 4 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
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По данным ВЦИОМ, треть россиян считают, что в России есть народное единство (37%). Среди представителей различных возрастных групп данное мнение наиболее распространено среди молодежи 18−24 лет (46%) и россиян от 60 лет и старше (40%).
Также декларируют наличие народного единства в государстве жители небольших населенных пунктов с населением от 100 до 500 тыс. (40%) и менее 100 тыс. человек (41%).
За последние семь лет доля россиян, говорящих о наличии народного единства в государстве, увеличилась на 14 п.п. (23% в 2012 г.), при этом снизившись на 17 п.п. по отношению к результатам 2017 г.
Не ощущают народного единства преимущественно жители крупных городов с населением 500−950 тыс. жителей (62%), а также городов-миллионников и обеих столиц (56% и 59% соответственно).
Свое мнение о том, что в стране есть чувство народного единства, респонденты обосновывали рядом причин, отмечает ВЦИОМ. Среди них лидирует патриотическая позиция, в частности, что в трудные минуты Россия объединяется (12%).
Считают, что единение нашего народа связано с готовностью людей помогать друг другу, а также с нашей культурой, 11% опрошенных.
Мирные отношения между многими нациями приводят в качестве примера народного единства 9%, а стремление людей к общим целям и решению проблем — 8%.
При этом 44% опрошенных затруднились обосновать свою позицию.
Те, кто считает, что народное единство — качество, не присущее нашим соотечественникам, чаще связывают это с различием в целях и намерениях людей: «каждый сам за себя» (30%). На первое место выходят личные качества людей, их индивидуализм, препятствующий возникновению единения народа.
Указывают в качестве причины отсутствия народного единства классовую дифференциацию между бедными и богатыми 21% россиян.
Еще 10% считают, что единения народа нет из-за отсутствия единой цели и сплоченности, 8% указывают страх потери или выражения своего мнения, столько же респондентов причиной подобного обстоятельства называют коррупцию и отсутствие коммуникации между государством и народом (8%).
ВЦИОМ
Треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник «День единства», а 7% — «День единения России».
По мнению 68% респондентов, отмечать подобные праздники важно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%).
Также о важности празднования Дня народного единства говорят 70% жителей сёл и 71% жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей.
О неважности подобных праздников сообщают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (30%) и от 45 до 59 лет (31%) — в первую очередь те, кто помнит праздник 7 ноября или распад СССР.
ВЦИОМ
Отмечать подобные праздники, согласно опросу, важно в первую очередь потому, что это объединяет людей в масштабах страны (50%).
Также это способствует воспитанию патриотизма и гордости за свою страну (10%).
О том, что это отличный повод для праздничной атмосферы, сообщают 8%, а 7% считают, что День народного единства — важный для страны праздник, который необходимо отмечать.
Еще для 7% опрошенных он имеет важное значение, так как соотносится с историческими событиями.
ВЦИОМ
Те, кто считает празднование Дня народного единства неважным, в первую очередь руководствуются идеей отсутствия в стране чувства единения (24%).
Еще 15% не понимают суть праздника, 23% — видят в нем надуманную альтернативу 7 ноября.
По мнению 8% опрошенных, День народного единства — неважный, неактуальный праздник, а 7 ноября было для народа ближе и более знакомо.
ВЦИОМ
Что мешает народному единству?
Различия и неприязнь традиционно возникают между различными социальными группами и существуют в любом обществе. Однако какие различия ощущаются россиянами острее других?
Так, 76% говорят о наличии противоречий между богатыми и бедными.
Большинство опрошенных также сходятся во мнении, что есть неприязнь или противоречия между руководителями и простыми сотрудниками (61%), предпринимателями и наемными работниками (57%).
Таким образом, согласно опросу, острые противоречия между группами людей возникают в силу экономического положения или наличия властных полномочий, делают вывод социологи ВЦИОМ.
4 ноября в Чебоксарах состоятся митинг-концерт и республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». С учётом того, что 4 ноября ещё и День Казанской иконы Божьей Матери, в Чебоксарах состоятся крестный ход и молебен под открытым небом.
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На Камчатке в День народного единства граждане на митинге выразили недоверие губернатору Владимиру Илюхину и партии «Единая Россия».
Об этом: На Камчатке в День народного единства выразили недоверие губернатору и ЕР
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Об этом: Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает, что России пришло время «собирать камни» и построить новую страну.
«Для России пришло время собирать камни — мы должны построить такую Россию, в которой хотелось бы жить всем русским, волею судьбы оказавшимся в разных уголках планеты. В прекрасной России будущего стать русским будет модно и почётно!» — отметила Поклонская в Facebook.
Читайте подробнее: Поклонская призвала самый большой разделенный народ строить новую Россию
В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия уральского Фестиваля культуры и искусства народов России. Мероприятия приурочены ко Дню народного единства.
Об этом: В Екатеринбурге стартовал окружной Фестиваль культуры и искусства народов
На главной площади Читы, несмотря на сильный ветер, порывы которого, если верить синоптикам, достигают 27 метров в секунду, собрались около трёх с половиной тысяч участников торжественных мероприятий, организованных по случаю Дня народного единства.
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Чита. На празднике, посвящённом Дню народного единства, выступили представители региональной национально-культурной общественной организации «Ассамблея народов Забайкальского края», и было предоставлено слово жительнице Читы, многодетной матери Гульнаре Белой.
«В моей семье — четыре национальности, и все мы уживаемся друг с другом, во всем помогаем и поддерживаем. Также и в нашей стране множество разных народов и религий, но всех объединяет общая цель — процветание и мир», — сказала она.
Жизнь в каждом уголке Челябинской области должна стать лучше. Об этом написал губернатор Алексей Текслер в Instagram, поздравляя земляков с Днём народного единства.
Он отметил, что в регионе живут добрые, трудолюбивые, отзывчивые, неравнодушные — замечательные люди, которые, как и предки, готовы работать и созидать. Он также подчеркнул, что многие народы все вместе проходили через трудности и старались для потомков.
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«Перед нами простой и понятный путь. Жизнь в Челябинской области должна стать лучше. В каждом уголке региона», — написал Текслер.
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«День народного единства — это повод еще раз вспомнить, что россияне превыше всех различий всегда ставили сохранение, развитие и защиту своей страны. Многонациональные армии во все века останавливали любого врага, научные коллективы добивались международных побед, а наши культура и спорт всегда были насыщены талантами из разных уголков страны. Россия — великое государство, и его силу формирует каждый город и регион. Псковская земля, древний исток русской государственности, всегда играла в этом особую роль. Наш долг — быть достойными трудов и подвигов наших предков, сохранять и приумножать для будущих поколений переданное нам наследство», — говорится в поздравлении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Днём народного единства.
В Томске 4 ноября на Новособорной площади состоялся большой праздничный концерт, зрителями которого стали более двух тысяч человек.
Подробности в материале: Концерт в честь Дня народного единства собрал более двух тысяч томичей
По случаю Дня народного единства, отмечаемого сегодня, 4 октября, в Забайкальском крае приводят данные последней переписи населения, согласно которым, самыми многочисленными в регионе являются шесть национальностей. Это: русские, буряты, татары, киргизы, армяне и азербайджанцы.
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В Калининградской области программа Дня народного единства растянулась на семь дней и включила в себя в том числе и другие культурные общероссийские акции.
Такие, как «Ночь искусств», прошедшая накануне, когда специальные программы для посетителей подготовили на 24 площадках в регионе: в музеях, театрах, концертных организациях, ДШИ и других площадках. Мероприятия и акции завершатся 7 ноября. Сегодняшняя праздничная программа завершается большим концертом, на котором выступит народная артистка РФ Екатерина Шаврина.
Читайте подробнее: В Калининграде День народного единства отмечают семь дней
В Челябинске на Кировке начинается концерт ко Дню народного единства.
С приветственным словом выступает председатель областного Заксобрания Владимир Мякуш.
Мякуш отметил, что значимости праздника россияне до конца ещё не ощутили.
В Великом Новгороде сегодня, 4 ноября, 37 жителям Новгородской области вручили государственные награды. Церемония состоялась в рамках празднования Дня народного единства, награды вручил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Читайте подробнее: В День народного единства 37 новгородцам вручили государственные награды
«Праздник, День народного единства, для нас — он святой», — отметил глава челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.
Мякуш добавил, что только в народном единстве можно пережить нынешние трудности, в том числе и санкции.
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поздравляет от имени губернатора Алексея Текслера.
На Ямале в День народного единства пройдёт более 100 разнообразных мероприятий. Помимо митингов и праздничных концертов, состоятся квесты, викторины, будет работать выездной чум, где жителям арктического региона расскажут о быте и укладе народов Севера.
Кроме того, Центр национальных культур в Салехарде пригласил присоединиться к празднованию Дня народного единства иностранных гостей — организовал мастер-классы по живописи и графике, которые проведут 16 художников из Санкт-Петербурга, Казахстана, Эстонии и Литвы.
В канун Дня народного единства учащиеся и педагоги школы № 8 в ямальском городе Лабытнанги организовали флешмоб «Россия — это мы!». Ребята выстроились во дворе школы в слова «Россия + Ямал».
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Гехт отметила, что более 400 лет назад был положен конец кровавой смуте и временщикам.
«Этот праздник — это ещё день Казанской иконы Божией Матери — духовной покровительницы России», — отмечает челябинский первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Мы ковали Победу на Южном Урале, мы создавали ядерный щит. Наша сила — в единстве», — говорит Гехт.
В Иркутской области главным событием Дня народного единства стал концерт «Семейный фестиваль», на который пришло около 1,2 тыс. человек. По словам губернатора области Сергея Левченко, в Приангарье дружно живут и работают больше 150 национальностей.
«И жить в Сибири по-другому невозможно: огромные расстояния, непростой климат, непростые иногда условия жизни. Но когда мы все вместе, тогда можем и добиваемся гораздо лучших результатов, чем они были раньше», — заявил он собравшимся.
Об этом: «Жить в Сибири иначе невозможно» — о народном единстве в Иркутске
В Челябинске ко Дню народного единства испекли огромный каравай. Его раздадут собравшимся на пешеходной Кировке участникам и зрителям праздничного концерта.
В Иркутской области главным событием Дня народного единства стал праздничный концерт «Семейный фестиваль», на котором побывало 1200 человек.
Об этом: В Приагнарье День народного единства отметили «по-семейному»
«Народное единство ярко проявило себя в истории новгородской земли, и сегодня оно остается основой для решения вопросов её развития. Именно жители области определяют, какой она должна быть, и вместе с органами власти реализуют свои идеи. Мы видим изменения в наших городах и деревнях, видим растущую активность граждан. Гордимся тем, что в регионе так много неравнодушных жителей, и будем их поддерживать. Только так Новгородская область может двигаться вперёд — усилиями всех и каждого из нас», — говорится в поздравлении с Днём народного единства от губернатора Новгородской области Андрея Никитина и председателя Новгородской областной думы Елены Писаревой.
В Москве в День народного единства организована музыкально-театральная программа на фестивальных площадках в центре города, сообщили ИА REGNUM организаторы цикла фестивалей «Московские сезоны».
Об этом: SHENA? и Родион Газманов выступят в Москве на Дне народного единства
Депутат Заксобрания ЯНАО, любимая певица ямальцев Елена Лапландер поздравила земляков с Днём народного единства в национальном костюме, призвав присоединиться к флешмобу «Россия — это мы!».
Фото со страницы Елены Лапландер в Facebook.
В Челябинске на пешеходной Кировке проходит митинг-концерт ко Дню народного единства.
Подробности в материале: В Челябинске проходит праздник ко Дню народного единства
На центральной площади Советов Улан-Удэ 4 ноября состоялась праздничная акция, посвящённая Дню народного единства. Но по мнению главы республики Алексея Цыденова, в этот день у местных жителей было два повода для праздничного настроения.
«Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас ещё и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги», — заявил он.
Подробности в материале: В День народного единства в Бурятии отметили два праздника
День народного единства в ямальском городе Лабытнанги.
Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Лабытнанги.
В Твери в День народного единства проходит более 20 мероприятий. Самое масштабное из них — V межрегиональный городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту».
На фестивале организована работа двух интерактивных площадок — «Заволжский посад» и «Лагерь войск Лжедмитрия II», гости праздника смогут побывать в рекрутском депо и на стрельбище, увидеть выставку артиллерии и вооружения. Также для участников праздника проводятся мастер-классы — все желающие могут попробовать себя в кузнечном деле, ткачестве, чеканке монет. Работает ярмарка, игровые зоны. Главным событием фестиваля станет реконструкция сражения войск Московского царства с войсками Лжедмитрия II.
Подробности в материале: В Твери День народного единства отметят масштабной реконструкцией
Основные мероприятия 4 ноября в Чувашии проходят в столице региона — Чебоксарах. С учётом того, что 4 ноября ещё и День Казанской иконы Божьей Матери, в столице Чувашии проходит крестный ход и молебен под открытым небом. Ключевыми мероприятиями празднования станут митинг-концерт и республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России».
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Митинг-концерт в Челябинске завершает песня «Флаг моего государства».
Праздничный митинг-концерт на пешеходной Кировке в Челябинске завершён.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём народного единства в национальном ненецком костюме. И пригласил на Ямал жителей других регионов России, а также зарубежья, увидеть своими глазами День оленевода и прикоснуться к удивительному миру коренных малочисленных народов Севера.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Дне оленевода. Фото пресс-службы главы Ямала.
В ночь с 4 на 5 ноября мосты над Невой в Петербурге разводиться не будут. Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.
«В 2019 году этот важнейший государственный праздник мы отмечаем в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы. У двух исторических дат очень много общего. В 1941 году жители региона, как и три с лишним века назад, вставали на защиту Отечества», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор пожелал «быть достойными великих предков».
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Массовые гуляния, включающие в себя фестиваль живой истории, День коренных народов края, акцию «Сибирский хоровод» и фестиваль народов Сибири, прошли 4 ноября на Театральной площади Красноярска. Всего к празднику присоединились более 5 тысяч человек.
Подробности в материале: День народного единства празднуют в Красноярске
В городах Крыма проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты, приуроченные ко Дню народного единства. В Симферополе в Детском парке работают развлекательные и игровые программы. На центральной площади Симферополя состоится фестиваль национальной кухни народов России, стартует автопробег по центральным улицам крымской столицы и выступления спортсменов и творческих коллективов города. Вечером жителей города ожидает праздничный концерт и салют.
Читайте подробнее: Крым отмечает День народного единства ярмарками и фестивалями
Для крымчан День народного единства имеет особое значение, потому что полуостров смог воссоединиться со своей родиной пять лет назад благодаря единству граждан России, написал на своей странице в Facebook 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: День народного единства имеет особое значение для крымчан — Аксёнов
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал поздравление с Днём народного единства. Запись опубликована 4 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Собянин поздравил с Днём народного единства всех жителей РФ
В Севастополе праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, начались с акции «Ночь искусств» с 3 на 4 ноября, в которой приняли участие театр имени Луначарского, Севастопольский центр культуры и искусства, Дом культуры рыбаков, театр юного зрителя, музей имени Крошицкого, кинотеатры и дворцы культуры.
4 ноября в городе состоялось возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов на площади Нахимова. Там же с утра были представлены творческие работы национально-культурных обществ города и открылись детские развлекательные площадки и мастер-классы, которые завершатся большим праздничным концертом.
Подробности в материале: День народного единства в Севастополе открылся «Ночью искусств»
По мнению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, для Севастополя День народного единства имеет особое значение, ведь именно единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014 году исторический выбор своего будущего.
По его словам, только в единстве можно преодолеть жизненные невзгоды и решить самые сложные задачи.
Подробности в материале: Севастопольцев призвали сплотиться ради достижения общих целей
Патриотические мероприятия, молодежные акции, выставки, фестивали национальных культур и праздничные концерты по случаю Дня народного единства проходят 4 ноября во всех муниципальных районах Ленинградской области.
Подробности в материале: «Тихая моя родина»: в Ленобласти отмечают День народного единства
В Екатеринбурге центральным праздничным мероприятием в День народного единства стал митинг-концерт на площади Труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге прошёл митинг-концерт, посвящённый Дню народного единства
292,3 тысячи человек стали участниками мероприятий в рамках традиционной «Ночи искусств» в Краснодарском крае. Ежегодная всероссийская культурная акция проводится традиционно в преддверии Дня народного единства. Кубань стала участницей акции уже в седьмой раз. В общей сложности в учреждениях культуры края 3−4 ноября состоялось 3 тыс. 357 мероприятий — основной темой стал Год театра и День народного единства. Двери для бесплатного посещения открыли театры, концертные залы, музеи, библиотеки. В рамках «Ночи искусств» жители и гости Краснодарского края смогли посетить экскурсии, викторины, открытые репетиции и спектакли, лекции, творческие вечера, выставки и концерты.
Об этом: Почти 300 тыс. человек приняли участие в «Ночи искусств» на Кубани
Год столетия Удмуртии стартует в День народного единства в Глазове. Зрителями гражданско-патриотического шоу «Удмуртия объединяет!» станут около 2,5 тыс. человек.
Торжественная церемония открытия года государственности республики состоится в ледовом дворце «Глазов Арена». В ней примут участие делегации всех районов региона, почетные граждане, члены национально-культурных и других общественных объединений.
Читайте также: В Удмуртии дадут старт году столетия республики
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поздравил с Днем народного единства, призвал спасти русских Донбасса и констатировал опасность превращения США в парламентскую республику.
В Курске 4 ноября на Театральной площади прошёл митинг-концерт, посвящённый Дню народного единства. Также в городе прошли приуроченные к празднику молодёжный турнир по футболу, тематическая программа в парке Дзержинского, а также экскурсии. До конца дня куряне смогут принять участие в катании на лошадях, в спортивных состязаниях, посмотреть праздничный концерт и сдать нормативы ГТО.
Читайте подробнее: В Курске отмечают День народного единства
Ко Дню народного единства в Белгороде решили объединить интернет порталы «Народная экспертиза» и «Активный горожанин». Проекты — один городской, другой региональный — принимали жалобы и предложения от жителей области. Теперь общение граждан с властями будет проходить на единой площадке «Народной экспертизы», где уже зарегистрировано более 62 тысяч человек.
Подробности в материале: В Белгороде объединили интернет-порталы с жалобами граждан
В Кургане в День народного единства был сплетён «Венок дружбы». Так называется многонациональное мероприятие, которое объединило казахов, татар, белорусов, башкир, украинцев, армян и русских.
Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» проходит в Кургане 13-й раз. Как отметил на открытии мероприятия директор городского департамента социальной политики Игорь Постовалов, в Курганской области проживают представители более 100 национальностей. В областной столице работает несколько национальных объединений: центр армянкой культуры, татарский центр, совет казахской молодёжи Зауралья, украинский центр культуры, белорусский и другие.
Во время мероприятия национальные объединения Кургана представили народные костюмы, блюда, книги. Зрители восторженно приняли концерт, программа которого состояла из народных песен и танцев.
Подробности в материале: В Кургане сплели многонациональный «Венок дружбы»
На площадке перед кинотеатром «Россия» на патриотический митинг в честь Деня народного единства в Кургане собралось более трёх тысяч жителей.
В Кургане в День народного единства состоялся фестиваль «Венок дружбы».
Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Кургана.
Ярмарка народных промыслов «Рукотворный Курган», 4 ноября 2019 года.
Фото пресс-службы губернатора Курганской области.
В столице Татарии в День народного единства традиционно состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.
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В поздравлении тамбовского губернатора Александра Никитина и спикера тамбовской областной Думы Евгения Матушкина отмечается, что День народного единства стал «символом преемственности отечественных национальных традиций». По их словам, в 1612 году «единый народный порыв прекратил братоубийственную рознь и смуту, положив начало возрождению и укреплению Российского государства».
В настоящее время на территории Тамбовщины проживает более ста народностей, и День народного единства «можно по праву отнести к тем скрепам, которые объединяют всех жителей нашего многонационального региона»:
Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба Законодательного собрания региона.
Праздничной акцией «Хоровод единства» отметили жители Орла День народного единства 4 ноября. Горожане в третий раз встали в хоровод на площади Ленина. Цель акции, которая проходила по всей стране, — объединение людей разных традиций и культур.
Сегодня консолидация общества как никогда необходима для дальнейшего поступательного развития страны, для достойного исторического ответа на внутренние и внешние вызовы времени, отметил глава Мордовии Владимир Волков.
«Пусть вековые традиции, как бесценное наследие, перенимаются новыми и новыми поколениями, становятся основой грядущих славных побед нашей великой страны. От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и добра», — поздравил Волков жителей республики с Днем народного единства.
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«Хоровод единства» в Орле. Фото пресс-службы правительства Орловской области
Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что регион делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие страны, поднять на достойный уровень социальную сферу, жить и работать в мире.
«Мы и сегодня продолжаем славные трудовые традиции прошлого, прививаем молодому поколению жителей страны любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее, уважение к своим соотечественникам. В этот важный для нашего государства день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и Кировской области!» — заключил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который расположен в центре столицы. Церемония состоялась в День народного единства.
Вместе с главой государства в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, глава координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.
Подробности в материале: Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В Астраханской области социальные учреждения присоединились к празднованию Дня народного единства. Тематические мероприятия прошли в областном центре, а также в Наримановском, Красноярском, Енотаевском и Икрянинском районах.
Читайте подробнее: Астраханские социальные учреждения отмечают День народного единства
В Волгограде центром народных гуляний стала территория вокруг музея «Россия — моя история». Здесь собрались более пяти тысяч человек. Зрители увидели показательные выступления казаков, танцы кавказских народов, номера самодеятельных и профессиональных артистов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил праздничную площадку у, попробовал горячий чай и пообщался с жителями.
Читайте также: Тысячи волгоградцев вышли на народные гулянья в День народного единства
Праздничная акция «Это Родина моя!», посвященная Дню народного единства, прошла 4 ноября в Омске на площади у Концертного зала.
Об этом: В Омске в честь Дня народного единства прошла праздничная акция
В Тамбове День народного единства вышли отмечать на площадь Музыки 22 тысячи человек. Праздник начался с торжественного митинга, после которого можно было посетить гастрономические площадки народов, которые живут в регионе.
Подробности в материале: День народного единства в Тамбове собрал 22 тыс. человек
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
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Более тысячи мероприятий прошли в Новосибирской области в День народного единства.
Так, во Дворце культуры железнодорожников состоялись выставка, посвященная 25-летнему юбилею Ассоциации «Содружество» и фотовыставка национально-культурных автономий и организаций. Но основной площадкой празднования в этом году стала площадь им. Пименова перед ГПНТБ. Здесь новосибирцев и гостей города ожидали мастер-классы по ремёслам, рассказы сказок народов Сибири и многое другое. Впервые в этом году была организована доставка жителей из районов области.
Отметим, что в Новосибирской области проживают представители 180 народностей и этносов.
В Брянской области проживают представители более 140 национальностей и этнических групп, напомнил 4 ноября глава региона Александр Богомаз. Губернатор поздравил жителей региона с Днём народного единства и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в процветание брянской земли.
Читайте подробнее: Брянский губернатор: День народного единства — символ преданности Отечеству
«Я поздравляю вас с праздником — с Днём народного единства и с днём Казанской иконы Божией Матери! Это молодой государственный праздник, но мы уже привыкли, что в один день — 4 ноября — празднуем два праздника — государственный и духовный», — отметил, поздравляя новосибирцев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Губернатор Югры Наталья Комарова в День народного единства вручила премию «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе» четырём жителям ХМАО и трём общественным организациям.
Среди награждённых общественных организаций: хуторское казачье общество «Сургут», татарская национально-культурная автономия Нижневартовска «Мирас» (Наследие), общественная организация «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры» из Ханты-Мансийска.
Персональных наград удостоились заместитель председателя правления Нижневартовской городской общественной организации культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» Кристина Бондаренко из Нижневартовска, мастер народных художественных промыслов Анатолий Вадичупов из Ханты-Мансийска, заслуженный учитель РФ, член совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Евдокия Нёмысова из Ханты-Мансийска, председатель совета регионального отделения общероссийского общественного движения Молодежная Ассамблея народов России «Мы — россияне» Юлия Трушкова.
Как отметила при награждении Наталья Комарова, миссия премии — поддержка, тиражирование лучших проектов, вносящих вклад в межэтнические отношения. За семь лет существования ею было награждено 116 лауреатов.
Подробности в материале: В Югре вручены награды за вклад в развитие межэтнических отношений
Фото пресс-службы главы Югры.
В Иваново в День народного единства и православного праздника — Казанской иконы Пресвятой Богородицы, 4 ноября, состоялся крестный ход и праздничный молебен. Жители Иванова и области, в том числе губернатор Станислав Воскресенский, прошли крестным ходом от Казанского храма по Шереметьевскому проспекту до площади Победы. Затем у памятника Воинам-ивановцам, защитившим свою Родину, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф отслужил праздничный молебен. Он пожелал жителям Ивановской области мирного неба, духовной крепости и божьей помощи в добрых начинаниях.
Читайте также: День народного единства в Иваново: фестивали, кинопоказы и крестный ход
В Ханты-Мансийске 4 сентября 2019 года состоялся торжественный митинг в честь Дня народного единства.
Фото предоставлено департаментом общественных и внешних связей ХМАО.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
Подробности в материале: Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Праздничные мероприятия в Рязани 4 ноября начались с молебна в честь Казанской иконы Божьей Матери около Успенского собора в Рязанском кремле. Жителей города также пригласили на праздничные концерты и показ художественного фильма «1612».
Подробности в материале: Молебен, концерты и кино: в Рязани отмечают День народного единства
В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местной епархии.
Подробности в материале: В Екатеринбурге прошёл праздничный крестный ход
День народного единства знаменует собой сплоченность народа и его любовь к Родине. Об этом в ходе торжественного приёма в честь праздничного дня заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поздравляю вас с праздником, с Днем народного единства. С праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю глубокую любовь к Родине. Именно преданность Отечеству питала наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков», — сказал Путин.
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В Липецке 4 ноября прошёл праздник «Россия объединяет», в котором приняли участие делегации городов и районов. На выставке «Национальное подворье — территория мира и согласия» представили культуру и кухню живущих в Липецкой области представителей многочисленных национальностей, народностей и автономий. Завершился праздник концертом «Национальный венок из песен и танцев народов России».
Подробности в материале: В Липецке прошёл праздник «Россия объединяет»
В День народного единства в Железноводске проходит праздник кухни народов Кавказа. Все новости о гастрономическом празднике на курорте — в трансляции ИА REGNUM. Фото Мины Ахвердиевой (пресс-служба администрации г. Железноводск)
Единение и объедение: праздник кухни народов Кавказа в Железноводске
Во Владимирской области торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, прошло 4 ноября в городе Суздале — в Спасо-Евфимиевом монастыре, возле усыпальницы князя Дмитрия Пожарского. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отслужил торжественный молебен, а участники митинга возложили венки и цветы к часовне-усыпальнице Дмитрия Пожарского.
Об этом: Во Владимирской области прошёл митинг у усыпальницы Дмитрия Пожарского
В Оренбурге 4 ноября прошли праздничный концерт и фестиваль национальных культур «Мост дружбы», посвящённые Дню народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Главной площадкой для праздничных мероприятий стал спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». В фойе работали выставки национального творчества. На сцене спорткомплекса оренбургские творческие коллективы представили праздничные номера.
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В Ростове-на-Дону на Фонтанной площади в День народного единства прошёл фестиваль промыслов и ремёсел народов России. Праздник объединил более 13 тыс. человек, в том числе представителей предприятий народного творчества из 40 регионов России.
«Сегодня, в один из главных государственных праздников, Ростовская область встречает Всероссийский фестиваль промыслов и ремёсел народов России. Здесь собрались представители из разных регионов нашей страны, которые показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям, сохраняя их», — поприветствовал участников губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону фестиваль ремёсел народов РФ принял 13 тыс. гостей
На Театральной площади в Калуге состоялся праздничный митинг и концерт «Россия объединяет».
Об этом: В Калуге День народного единства отметили концертом
ГУ МЧС по Хакасии поздравило жителей региона с Днём народного единства и напомнило о «необходимости соблюдения элементарных норм безопасности, как в быту, так и в общественных местах».
В связи с Днём народного единства Главное управление МЧС России по Омской области, подчинённые и подведомственные подразделения со 2 по 5 ноября функционируют в режиме «Повышенная готовность».
«Русский марш» Москва [Дарья Антонова © ИА REGNUM]«>
«Русский марш» Москва [Дарья Антонова © ИА REGNUM]«>
«Русский марш» Москва [Дарья Антонова © ИА REGNUM]«>
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Свердловской области с Днём народного единства, направив телеграмму на имя губернатора Евгения Куйвашева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Подробности в материале: Путин поздравил свердловчан с Днём народного единства
В Челябинске на пешеходной Кировке митинг-концерт ко Дню народного единства собрал более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
От имени губернатора Алексея Текслера собравшихся поздравила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что 400 лет назад была прекращена кровавая смута и положен конец временщикам во власти.
Читайте подробнее: Праздничный митинг-концерт собрал в Челябинске более 5 тыс. человек
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Только вместе жители России смогут решить все самые сложные задачи и ответить на любые вызовы, заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
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В Великом Новгороде сегодня, 4 ноября, в День народного единства, впервые состоялся форум гражданских инициатив. В нём приняли участие более 800 представителей общественных организаций и органов власти. Участники форума представили 11 проектов, которые реализуются на средства регионального и муниципальных бюджетов.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, поздравляя жителей региона с праздником, в своём аккаунте в Instagram отметил, что День народного единства — праздник молодой, «потому каждый из нас может наполнять его собственным смыслом».
«Для меня это праздник тех людей, которые объединились вокруг общей идеи — идеи сделать свой дом, свой двор, свой парк, свой посёлок лучше. Благодаря активности этих людей, в рамках проекта поддержки местных инициатив в регионе отремонтированы шесть домов культуры, построены две детские и четыре спортивные площадки, реализованы четыре проекта по освещению улиц и восемь проектов по ремонту дорог», — отметил он.
Об этом: В Великом Новгороде впервые состоялся форум гражданских инициатив
В Великих Луках Псковской области состоялось праздничное шествие, посвящённое Дню народного единства: по центральным улицам города прошли около 7,5 тыс. жителей. Шествие завершилось на площади Ленина торжественным митингом и праздничным концертом. В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что из всех районов области Великие Луки отметили День народного единства «наиболее масштабно».
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«Россия — огромная страна, её регионы порой отделены друг от друга тысячами километров, но несмотря на расстояния, мы все живём в едином историческом и культурном пространстве. Наша общность — в готовности защищать родную землю и трудиться на благо своей страны, в уважении к предкам и желании счастья своим детям, в стремлении к миру и согласию. Эти базовые и понятные каждому человеку ценности наполняют нас особой духовной силой, которая движет нашим народом в самые сложные и судьбоносные для государства периоды истории. В единстве нации — несокрушимая сила, мощь и величие России!» — говорится в поздравлении с Днём народного единства от председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова.
В Йошкар-Оле в День народного единства после реконструкции открылись два объекта имени марийского поэта, переводчика Сергея Чавайна.
Это бульвар в центре города — излюбленное место отдыха жителей столицы Марий Эл, за благоустройство которого проголосовало несколько тысяч человек. Также после масштабной реконструкции открылось здание Национальной библиотеки республики.
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Здание национальной библиотеки Марий Эл. Фото: пресс-служба правительства республики.
Баннерная выставка «Псковичи — строители храмов в городах России» открылась в Пскове на крепостных стенах Псковского кремля. Выставка посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие
Подробности в материале: Построенные псковскими зодчими храмы России покажут на выставке в Пскове
В Марийском государственном театре оперы и балета им. Эрика Сапаева состоялся дебютный концерт Всемарийского детского оркестра народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры республики, преподавателя Национальной президентской школы искусств Николая Мантусова.
В рамках концерта глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил жителей региона не только с Днем народного единства, но и с 99-й годовщиной образования республики.
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Заключительный этап XIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» открылся в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 4 ноября, в День народного единства. Гости фестиваля познакомились в культурами русского, армянского, татарского, азербайджанского, молдавского, еврейского, дагестанского, гагаузского, туркменского, грузинского, вьетнамского, узбекского народов.
В рамках фестиваля состоялся гала-концерт лучших творческих коллективов, представляющих землячества, общественные объединения Тульской, Калужской, Тверской, а также Московской областей. Также в рамках фестиваля открылась фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», работали мастер-классы.
Подробности в материале: В Туле прошёл фестиваль «Страна в миниатюре»
Участники XIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». Фото управления пресс-службы правительства Тульской области.
В Пермском крае праздничные мероприятия в честь Дня народного единства собрали более 20 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Центральным событием праздника стала универсальная ярмарка в Перми.
4 ноября Пермский край присоединился к Всероссийскому флешмобу — жители региона публиковали фото в народных костюмах, чтобы выразить свою солидарность с идеей сохранения и развития народных художественных промыслов региона.
Читайте подробнее: В Прикамье праздник собрал более 20 тысяч человек
В Ульяновске в честь Дня народного единства состоялось праздничное шествие, которое продолжил торжественный митинг под общенациональным лозунгом «Россия объединяет».
Вокальные коллективы исполнили знаменитые и всеми любимые песни «Катюша» (муз. Матвея Блантера, сл. Михаила Исаковского) и «Надежда» (муз. Александры Пахмутовой, сл. Николая Добронравова), которые радостно подхватила многотысячная толпа на площади.
Читайте также: На празднование Дня народного единства в Ульяновске вышли 30 тыс. человек
Ключевые мероприятия в рамках празднования Дня народного единства в Пензе прошли на Юбилейной площади. Праздник собрал сотни жителей города, депутатов городской думы и Законодательного собрания, представителей молодежных и общественных организаций.
По словам депутата Госдумы Ивана Фирюлина, на территории региона проживают представители более 100 национальностей в мире и согласии.
«Дай Бог, чтобы наша область процветала, чтобы развивалась экономика, росло благосостояние людей», — пожелал он.
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Дом дружбы торжественно открылся в Воронеже на базе культурно-досугового центра «Северный» в рамках празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября. Стартовал праздник автопробегом, организованным ДОСААФ России, также состоялись мастер-классы и выставки. Праздник собрал более тысячи участников.
Читайте подробнее: В Воронеже в День народного единства открыли Дом дружбы
Останки участника Крымской войны 1853 — 1856 годов, генерал-майора Венедикта Алексеева и его супруги Варвары Алексеевой перезахоронили сегодня, 4 ноября, на гражданском кладбище деревни Погост-Саблё Батецкого района Новгородской области.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность проведения церемонии именно в День народного единства и день почитания Казанской иконы Божьей Матери.
«Очень важно никогда не забывать отдать последний долг тем людям, которые своим трудом создали наше будущее. Благодаря поисковикам, благодаря неравнодушным жителям нашей области у нас есть возможность достойно похоронить генерал-майора Венедикта Алексеева, который сражался за Родину, был жителем Новгородской области и гражданином нашей великой страны», — отметил новгородский губернатор.
Читайте также: Останки героя Крымской войны перезахоронили под Великим Новгородом
День народного единства в Яренске (Архангельская область) отметили массовым пикетом — выразить свое негативное отношение к строительству полигона на станции Шиес вышли сотни людей.
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский обошелся сегодня без поздравительных речей — в округе отменены все праздничные мероприятия из-за трагедии, произошедшей 31 октября.
Читайте также: Ненецкий губернатор обратился к Казанской иконе Божьей Матери
В Якутске с 1 по 4 ноября проходил межрегиональный форум «Единение народов — путь к процветанию России». В форуме участвовали более 200 человек из семи регионов России.
Подробности в материале: В Якутске состоялся масштабный форум единения народов
Жители Хакасии 4 ноября, в День народного единства, получили правительственные награды за особый вклад в развитие республики.
Торжественное мероприятие состоялось на республиканском ипподроме. Глава Хакасии Валентин Коновалов вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени поэту и прозаику Геннадию Синельникову. Он награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Медалью «Трудовая доблесть Хакасии» награждена преподаватель музыкальной школы города Черногорска Любовь Огульчанская.
Почётное звание «Народный мастер Республики Хакасия» присвоено ведущему научному сотруднику ХакНИИЯЛИ Раисе Абдиной. Заведующий эндоскопическим отделением Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской Николай Буторин стал заслуженным врачом РФ, а начальник службы релейной защиты и автоматики Центра управления сетями «Хакасэнерго» Андрей Осетров — заслуженным энергетиком РФ.
Почётной грамотой Хакасии награждён исполнительный директор ООО «Юго-Западное» Владимир Итюменев.
Читайте подробнее: В День народного единства жители Хакасии получили награды
В Челябинске несколько тысяч человек прошли крестным ходом от кафедрального собора до храма Александра Невского, который расположен на Алом поле. На него собрались прихожане самого Челябинска и пригородов, сообщает пресс-служба епархии.
Об этом: В Челябинске крестный ход собрал несколько тысяч человек
В Чите 4 ноября, во время концерта, посвященного Дню народного единства, были названы победители конкурса общественных проектов среди некоммерческих организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Забайкальском крае.
В этом году пять организаций получат из регионального бюджета гранты по 190 тысяч рублей.
4 ноября в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялся праздничный гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни», посвященный Дню народного единства.
Как сообщает пресс-служба алтайского губернатора, в нём приняли участие 16 национальных творческих коллективов и исполнителей из Москвы, Республики Алтай, Забайкальского, Пермского и Алтайского краев. Они познакомили зрителей с фольклором и самобытными традициями разных народов и народностей России.
4 ноября в зале Дома офицеров Забайкальского края состоялся праздничный концерт в честь 90-летия учреждения. Лучших работников и ветеранов Дома офицеров наградили благодарственными письмами губернатора Забайкальского края.
Томские полицейские в День народного единства 4 ноября провели комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Как сообщили 5 ноября в областном УМВД, для обеспечения охраны правопорядка было задействовано около 60 сотрудников полиции. Также работали сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и народных дружин.
«Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объёме», — отчитались в ведомстве.
Подробности в материале: В День народного единства в Томске дежурили десятки полицейских
Алтайский край — один из самых многонациональных по количеству представителей разных народов и народностей, напомнил по случаю Дня народного единства губернатор региона Виктор Томенко.
«Более 140 национальностей живут в Алтайском крае. Живут в дружбе, взаимопонимании, во взаимном уважении. А ведь это совсем не просто — чувствовать, ценить, уважать тех, кто отличается от тебя по национальности, вере, политическим пристрастиям», — отметил глава края.