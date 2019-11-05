4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в 2005 году в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, состоявшемся в 1612 году. Традиционно в этот день в регионах проходят митинги, шествия, концерты. О праздновании Дня народного единства — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

00:04 04.11.2019 В Псков в рамках проекта «Мост дружбы» приехали 16 ребят из Ингушетии. Они проведут в Пскове ряд мастер-классов, в том числе по фехтованию, по изготовлению предметов из железа, а также по лезгинке. Ингуши также привезли в Псков традиционные национальные костюмы. Читайте об этом: Делегация из Ингушетии научит псковичей фехтованию и лезгинке

00:07 04.11.2019 В День народного единства в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского покажут спектакль «Колокол и держава» по одноимённому роману новгородского писателя, историка, Почётного гражданина Великого Новгорода Виктора Смирнова. Роман «Колокол и держава» повествует о событиях последней трети XV века: о покорении Новгородской вечевой республики московским государем Иваном III. Это одна из самых масштабных постановок в репертуаре Новгородского драмтеатра, в спектакле занята вся труппа. Читайте также: В День народного единства в Великом Новгороде вспомнят о вечевом колоколе

00:11 04.11.2019 Псковский дом ремёсел проведёт конкурс национального костюма, посвящённый Дню народного единства. Конкурс пройдёт в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм». Читайте также: Конкурс национального костюма состоится в Пскове в День народного единства

02:05 04.11.2019 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя с Днём народного единства, напомнил, что наша сила — в сплоченности, которая испокон веков помогает расти и развиваться России. Сегодня в регионе проживают около 2 млн человек — представители 160 национальностей. «Уважаемые соотечественники! В этот праздничный день желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье. А единство и патриотизм всегда будут надежной опорой для россиян и основой успешного развития страны!» — сказал Кожемяко.

02:25 04.11.2019 Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что сплочение сил и единство устремлений во все времена помогало народам России выстоять и победить в самых трудных судьбоносных испытаниях. Александр Левинталь пожелал жителям области крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, согласия и успеха во всех делах и начинаниях.

02:42 04.11.2019 Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик рассказал, что, отмечая День народного единства, мы уверены, что только в единстве и созидательном труде на благо страны заключается наше общее благополучие и процветание, залог достойного настоящего и уверенного будущего многонационального Приморья и всей России! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго пожелал приморцам спикер краевого парламента.

02:44 04.11.2019 Губернатор Магаданской области Сергей Носов накануне праздника вручил государственные и региональные награды жителям области. Об этом: Глава Колымы вручил ко Дню народного единства награды активным жителям

03:00 04.11.2019 Губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с праздником, напомнил об общенациональной истории России. «4 ноября — праздник всех, кто каждодневным трудом, знаниями и творчеством вносит вклад в процветание страны. Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину богаче и сильнее. Доброго здоровья, мира, счастья и успехов», — сказал колымский глава.

03:03 04.11.2019 Губернатор Амурской области Василий Орлов в своём поздравлении с Днём народного единства выразил уверенность, что, объединив усилия, всегда можно добиться большего, потому что народное единство — это великая сила, которая послужит основой для дальнейшего укрепления нашего государства. Жителям Приамурья он пожелал благополучия, добра, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо Амурской области и всей России!

03:14 04.11.2019 Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Хабаровского края с Днём народного единства. «Сегодня, как и во все времена, единство народа, патриотизм и вера в будущее помогают развивать страну и укреплять её позиции в мире», — говорится в поздравлении.

03:33 04.11.2019 Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в День народного единства обратился с поздравлениями к жителям и призвал к объединению, отметив, что на Крайнем Севере особенно ценится общность и умение подставить плечо в трудных ситуациях. «Этот день отражает главные нравственные ценности любого россиянина — патриотизм, сплочённость, стремление к добру и справедливости. Сегодня перед регионом открыты широкие горизонты. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни!» — сказал глава Чукотки.

03:40 04.11.2019 Глава Якутии Айсен Николаев в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что почти четыре столетия общая историческая судьба объединяет народы республики. «День народного единства мы встречаем новыми достижениями, по всей нашей бескрайней республике растёт энергия перемен. Мы едины в уважении к своей республике, где все мы живём, где будут жить наши дети и внуки, — и это самая большая ценность, залог будущего родной Якутии», — сказал Айсен Николаев. Он пожелал жителям республики добра, мира и согласия. Благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.

03:41 04.11.2019 Председатель Государственного собрания Якутии Пётр Гоголев поздравил жителей республики с Днём народного единства. «Сегодня наша задача — сберечь бесценное наследие многих поколений, сохранить согласие в обществе и укрепить социально-экономический потенциал страны. Желаю всем добра, мира и благополучия! С праздником!» — обратился Пётр Гоголев к якутянам. Подробности в материале: Спикер Госсобрания Якутии: 4 ноября — символ сплоченности, единства народов

03:42 04.11.2019 На Сахалине более 500 любителей спорта приняли участие в ночном забеге в честь Дня народного единства. Читайте подробнее: На Сахалине в честь Дня народного единства провели ночной забег

03:47 04.11.2019 Жители Чукотки присоединились к флешмобу Минпромторга и поучаствовали в более чем 50 различных праздничных мероприятиях, которые прошли в День народного единства в округе. Читайте также: Жители Чукотки первыми в стране отметили День народного единства

03:48 04.11.2019 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днём народного единства. «История России хранит множество примеров сплоченности граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз. Преданность Отечеству и забота о нём во все времена объединяли наш многонациональный народ», — говорится в обращении. Валентина Матвиенко пожелала жителям региона успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.

03:56 04.11.2019 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поздравил сахалинцев и курильчан с Днём народного единства. «Именно единство было и остается главной силой, благодаря которой наша страна успешно реализует самые сложные и смелые проекты, преодолевает любые испытания и невзгоды. Так было, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков в 1612 году, а также много раз до и после этого события», — говорится в обращении. Губернатор пожелал всем жителям области здоровья, счастья и благополучия.

03:59 04.11.2019 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, поздравляя жителей региона с Днём народного единства, отметил, что этот праздник обращает нас к важнейшим событиям в судьбе нашей Родины. Он символизирует единство, волю и силу духа нашего народа, который никогда не пасовал перед испытаниями. «Россия всегда в нашей душе, в нашем сердце. Мы неотделимы от своей родной страны, от ее тысячелетней истории, от богатого духовного и культурного наследия. И в этой сплоченности сила нашей страны и её будущее», — сказал Козлов.

04:02 04.11.2019 Спикер Магаданской думы Сергей Абрамов поздравил колымчан с Днём народного единства: «Вместе мы возродили и продолжаем развивать самобытную культуру наций и малочисленных народностей, сохраняя во времени и пространстве уклад жизни, традиции каждого этноса. Без единения, всеобщего стремления к процветанию Родины наши отцы и деды не смогли бы успешно решить геополитические интересы страны на тихоокеанских рубежах, освоить богатейший северный край, подчиняя себе и аномальные природно-климатические условия, и отсутствие логистики. Счастья и любви вам, колымчане! Семейного благополучия, душевного тепла, новых свершений и радости бытия! Мирного неба и только солнечных дней в судьбе!».

04:07 04.11.2019 Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Магаданской области с Днём народного единства. «Преданность Отечеству и забота о нём во все времена объединяли наш многонациональный народ. Бесценным наследием для россиян являются чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Сегодня патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны каждого из нас помогают преодолевать вызовы современности, сохранять культурную самобытность страны, двигаться вместе по пути дальнейшего демократического развития», — говорится в поздравительной телеграмме Валентины Матвиенко.

04:08 04.11.2019 Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова поздравила жителей региона с Днём народного единства. Она высказала убеждение, что только единство поможет воплотить в жизнь все новые перспективные проекты, направленные на развитие региона, сделать жизнь в Хабаровском крае достойной и обеспеченной. Зикунова пожелала жителям края здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов во всех добрых делах и начинаниях.

04:11 04.11.2019 Глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня народного единства присоединился к флешмобу Минпромторга России, посвящённому народным промыслам и национальным достояниям. Читайте также: Глава Якутии принял участие во флешмобе с предметами народных промыслов

04:51 04.11.2019 На Сахалине в День народного единства многотысячная колонна прошла по Южно-Сахалинску к главной площади, где на всеобщее обозрение была выставлена икона Казанской Божьей матери. Подробности в материале: На Сахалине День народного единства отметили массовым шествием

04:51 04.11.2019 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей региона с Днём народного единства. «Земляки! Поздравляю всех с Днём народного единства! Мы объединяем наши усилия, чтобы созидать и строить, развиваться и двигаться вперед. Мы работаем с вами на общие цели, на то, чтобы жизнь каждого жителя нашего края менялась к лучшему», — говорится в обращении. Сергей Фургал пожелал жителям края мира, счастья, согласия и добавил, что улетает на три дня работать в Комсомольск-на-Амуре.

04:52 04.11.2019 Праздничное шествие в Южно-Сахалинске. Фото: пресс-служба Южно-Сахалинска

05:09 04.11.2019 Глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила с Днём народного единства жителей города, отметив, что это наполненный историческим смыслом день. «Хороший повод вспомнить имена наших предков и современников, героев и лидеров, гениев и скромных тружеников, чья жизнь и работа являются примером для нас. Я бы хотела всем нам пожелать, чтобы нашей стране никто и ничто никогда не угрожали. Пусть наше единение всегда происходит только по добрым и счастливым поводам. Но еще важнее, чтобы за этими глобальными событиями мы не забывали о главном — о достоинстве и благополучии каждого человека, гражданина России. Сегодня усилия и ресурсы государства должны быть в ещё большей степени направлены на искоренение таких позорных для нашей великой страны реалий, как бедность населения и безработица», — сказала глава Якутска. Сардана Авксентьева пожелала всем якутянам благополучия, достатка в семьях, здоровья и счастья.

06:18 04.11.2019 Депутат Государственной Думы РФ от Магаданской области Оксана Бондарь обратилась со словами поздравлений с Днём народного единства к жителям Колымы, отметив, что они живут дружной семьёй, чтут традиции и обычаи разных народов. «Гордость за наших предков, которые, забыв о разногласиях, объединившись, отстояли свою независимость и любовь к истории нашей Родины, пусть каждое взрослое поколение передает молодому. Пусть ваша жизнь протекает спокойно под мирным небом, а покровительница этого праздника Казанская Божия Матерь хранит и оберегает вас от всех бед и ненастий. Долгих и счастливых вам лет жизни в добром здравии, мира и благих дел во имя Отечества», — пожелала жителям Магаданской области Оксана Бондарь.

06:25 04.11.2019 На Корабельной набережной Владивостока прошёл митинг-концерт, посвящённый празднованию Дня народного единства. Мероприятие прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Об этом: Во Владивостоке прошёл митинг-концерт, посвященный Дню народного единства

06:36 04.11.2019 Глава Анадыря Сергей Савченко поздравил горожан с Днём народного единства, отметив, что в Анадырском районе проживает много национальностей. «Только объединив свои усилия, мы сможем сделать так, чтобы наш регион развивался, чтобы каждая семья, каждый человек жили лучше, чтобы мы с уверенностью смотрели в завтрашний день. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях, направленных на развитие нашей Чукотки», — сказал Сергей Савченко.

07:05 04.11.2019 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём народного единства, отметив, что праздник стал символом объединения лучших гражданских сил России во имя будущего. «Он знаменует нашу преданность высоким духовным идеалам наших отцов и дедов, всех поколений соотечественников. Стремление к миру и согласию, любовь к Родине, готовность встать на защиту родной земли и своей семьи во все времена отличали россиян. Именно поэтому мы живём сегодня в сильной, свободной, великой стране. Наша общая задача — сохранить единство многонационального народа России и Оренбуржья, защитить национальные интересы, нашу независимость, развивать и укреплять свой регион и страну», — говорится в обращении. Денис Паслер пожелал счастья и благополучия каждой семье, процветания Оренбуржью и всей России.

07:14 04.11.2019 Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил жителей региона с Днём народного единства. Глава Прикамья отметил, что в истории России было немало событий и испытаний, определявших её дальнейшую судьбу. И именно единство народа становилось той силой, которая вела страну к победе, делала её мощной и независимой. «Вековая дружба народов, преданность нашей большой и малой родине, любовь к своей семье, близким — это те ценности, на которых стоит Россия. Так было и так будет. Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития каждого региона, а развитие регионов — от стремления каждого из нас изменить жизнь к лучшему. В наших силах укрепить потенциал края, сделать его благополучным регионом, где города и сёла становятся красивыми и комфортными, где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей. Верю, что вместе мы этого добьёмся!» — говорится в поздравительном обращении. Губернатор пожелал жителям региона мира, добра и благополучия.

07:17 04.11.2019 В Тюмени День народного единства начнут праздновать на Цветном бульваре с 12:00 по местному времени. Здесь состоится большой праздничный концерт «Россия объединяет», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры администрации города Тюмени. Помимо выступлений ведущих артистов и творческих коллективов областной столицы, на бульваре запланировано массовое исполнение государственного гимна России. Тут же пройдёт гастрономический фестиваль «Пир горой!», где тюменцев угостят продукцией местных товаропроизводителей. Запланированы тематические площадки, посвящённые мясу, яйцам, рыбе и кондитерским изделиям. Фестиваль «Пир горой!» продлится до 18:00 по местному времени. В 12:00 в сквере Казачьи луга пройдут народные гуляния «Сила народа — в единстве народа!». Здесь выступят коллективы Центра русской культуры. Кроме того, в Тюмени каждый дом культуры подготовил свои праздничные программы и концерты. К примеру, в доме культуры «Орфей» состоятся игры народов России. В Центре татарской культуры народный театр запланировал спектакли. В центре «Этнос» с 15:00 состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, фотосессия «Как артист кино…», дефиле-импровизация «Искусство сближает народы». Подробности в материале: Тюмень в День народного единства споёт гимн России и устроит пир горой

07:19 04.11.2019 В Оренбурге 4 ноября пройдут праздничный концерт и фестиваль национальных культур «Мост дружбы», посвящённые Дню народного единства. Главной площадкой станет спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». В фойе комплекса будут работать выставки национального творчества. На сцене СКК «Оренбуржье» начнется праздничный концерт, в рамках которого выступят хореографические и вокальные коллективы из Оренбурга и районов области.

07:25 04.11.2019 В Перми, начиная с конца октября, во Дворцах культуры, библиотеках, общественных центрах и других учреждениях культуры проходят тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства. Запланировано около 60 событий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. В краевой столице центральным мероприятием станет универсальная ярмарка, которая развернётся перед Дворцом культуры им. А. Г. Солдатова 4 ноября. Пермякам и гостям города будут представлены товары местных производителей.

07:39 04.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днём народного единства. «Необъятная Россия стала родным домом для представителей почти 200 национальностей. Испокон веков наша страна держится на крепком сплаве веры, культуры и традиций разных народов. В этом её уникальность, непреодолимая мощь и созидательная сила. Омская область на протяжении многих лет остается территорией социальной стабильности. В нашем регионе чтят национальные обычаи и передают их из поколения в поколение. Дружелюбие и взаимовыручка всегда определяли отношения между омичами. Уверены, что так будет и впредь! Желаем вам мира, добра и благополучия! Пусть в нашей многонациональной России всегда царит мир и взаимопонимание!» — говорится в поздравлении.

07:51 04.11.2019 Поздравление президента РФ Владимира Путина с Днём народного единства поступило на имя губернатора Омской области Александра Буркова. Глава государства поздравил жителей региона с общегосударственным праздником. «Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времён и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее», — говорится в поздравлении президента. Глава государства пожелал жителям Омской области успехов и здоровья. Также пришла в Омск телеграмма с поздравлением от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она пожелала омичам успехов во всех начинаниях. А в поздравлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорится, что задача жителей России — «сообща трудиться на благо страны, её развития и процветания». Медведев пожелал жителям Омской области «крепкого здоровья, счастья и благополучия». Читайте подробнее: Омичей с Днём народного единства поздравили Путин и Матвиенко

07:55 04.11.2019 «Единство, любовь к Родине, верность долгу — вот что позволяет нам добиваться любых поставленных целей, находить ответы на самые сложные вызовы времени. Уверены, что мы, омичи, едины в своём искреннем стремлении плодотворно трудиться на благо своих детей, семей, любимого города и России», — так жителей Омска поздравили мэр Оксана Фадина и председатель Омского горсовета Владимир Корбут.

07:58 04.11.2019 В Челябинске 4 ноября запланировано провести более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Главным местом празднования станет пешеходная Кировка. В 13:00 по местному времени (11:00 мск) здесь соберутся представители проживающих на Южном Урале национальностей. Перед гостями и горожанами выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Также пройдёт танцевальный флешмоб. Об этом: В Челябинске ко Дню народного единства пройдёт более 20 мероприятий

08:03 04.11.2019 В Екатеринбурге в День народного единства состоится праздничный митинг-концерт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие пройдёт 4 ноября на площади Труда в 10:00 по местному времени. Также приуроченные к празднику культурные акции пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского и на Площади 1905 года. Отметим, что праздничные концерты планируются в центре культуры «Урал» и Екатеринбургском музее изобразительных искусств. А в Доме музыки для детей будет представлен концерт-спектакль. Также читайте: В Екатеринбурге в День народного единства пройдёт митинг-концерт

08:12 04.11.2019 Губернатор Курганской области Вадим Шумков ко Дню народного единства воодушевил земляков настроем на работу на благо Зауралья. Старшие должны показывать пример младшим, считает глава региона, «ведь подобное всегда воспроизводит подобное», написал Шумков в своём аккаунте в социальных сетях. И привёл пример со строительством школ и детских садов в Зауралье, «где-то в ручном режиме сопровождения тех, кто этим непосредственно должен заниматься, где-то с полтычка». При этом Вадим Шумков отметил, что любовь к родине — это общая работа на ее настоящее и будущее. Читайте также: «Хватит болтать»: глава Зауралья настроил земляков на единение в работе

08:26 04.11.2019 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с Днём народного единства. «4 ноября мы чтим подвиг героев народного ополчения, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободивших в 1612 году Москву от иноземных захватчиков. Более четырехсот лет минуло с той поры, когда люди разных сословий и верований, жившие в разных краях и землях страны, объединились, чтобы отстоять свободу и независимость нашей общей Родины — России. И сегодня мы помним об их самоотверженности и героизме, бережно храним их главный завет — быть вместе, общими усилиями строить достойное, процветающее будущее, — говорится в поздравлении. — Сегодня перед Россией и Новосибирской областью стоят серьёзные задачи в экономике, социальной, научной сфере, образовании. Уверены, только вместе, объединив усилия, сохраняя общественный мир и согласие, можно реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия талантов каждого жителя нашей страны и нашего региона».

08:28 04.11.2019 В свердловском Нижнем Тагиле празднование Дня народного единства пройдёт у памятника Народного единства, расположенного в деревне Усть-Утка. Он начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает пресс-служба мэрии. Памятник был открыт в 2006 году. Выбор этого места не случаен. Именно отсюда в 1612 году по реке Чусовой уральцы отплывали, чтобы влиться в ополчение Минина и Пожарского. Как сообщало ИА REGNUM, День народного единства впервые отмечался в России 4 ноября 2005 года. Ранее красным днём календаря было 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, а позднее — День «примирения и согласия». Подробности в материале: В Нижнем Тагиле праздничный митинг пройдёт у памятника народного единства

08:31 04.11.2019 Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем народного единства. Подробности в материале: Первые лица Алтайского края: «Восстановлена историческая справедливость»

08:37 04.11.2019 4 ноября президент России Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства. По сложившейся традиции, в этот день глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.

08:37 04.11.2019 Затем Владимир Путин посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». 150 произведений живописи и скульптуры, представленных на выставке, рассказывают о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940 — 2010 годов. В экспозиции участвуют 42 музея из 34 городов России. Данная выставка продолжает экспозицию «Сокровища музеев России», прошедшую в 2018 году в «Манеже» и восьми региональных центрах страны.

08:38 04.11.2019 В этот же день в ходе торжественного приема в честь Дня народного единства в Кремле президент РФ вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

08:38 04.11.2019 Вечером 4 ноября в Московском концертном зале «Зарядье» Владимир Путин посетит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

08:39 04.11.2019 На Урале погода зимняя, но не критичная для уличных мероприятий — в районе минус шести градусов. К тому же к вечеру 4 ноября должно потеплеть.

08:46 04.11.2019 Жителей Красноярского края с Днём народного единства поздравили первые лица региона. «Этот праздник напоминает о великих страницах истории Отечества и непобедимой силе нашего народа, которая опирается на его патриотизм и сплочённость. В этот торжественный день мы особенно сильно ощущаем причастность к героической истории Родины, гордость за её прошлое и ответственность за будущее. Именно народ — истинный герой России, творец трудовых и ратных побед. Его сила духа, многовековые традиции добрососедства и взаимопомощи представителей разных наций всегда были и будут основой процветания нашей страны», — говорится в поздравлении красноярского губернатора Александра Усса и спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова. Они пожелали жителям региона мира, добра и благополучия.

08:47 04.11.2019 День народного единства в Екатеринбурге в 2017 году. Алексей Колчин © ИА REGNUM

08:49 04.11.2019 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с Днём народного единства, назвав этот праздник символом уважения к многонациональной Родине. «Он олицетворяет силу России с её богатой историей и культурой, единство проживающих здесь людей. Во все времена, даже в самые сложные исторические моменты, патриотизм народа, вера и самоотверженность помогали России оставаться сильной», — отметил глава. Об этом: Глава Алтая назвал День народного единства «символом уважения к Родине»