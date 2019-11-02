Москва, 2 ноября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Юристы и пользователи сети активно обсуждают провальный суд юриста ФБК Любови Соболь против «Конкорда». После проигрыша соратница Навального начала распространять информацию, искажающую факты относительно решения Мещанского суда Москвы. По ее словам, суд признал компании «Конкорд» и «ВИТО-1» виновными в заболевании столичных детсадовцев.

Вчера Мещанский московский суд постановил данным компаниям выплатить компенсации морального вреда пострадавшим семьям. На суде присутствовал представитель Роспотребнадзора. Он доложил о результатах расследования надзорного ведомства. По его итогам, причинно-следственная связь между заболеваемостью детей и работой поставщиков питания найдена не была. Единственный источник заражения, обнаруженный у пострадавших детей, отсутствует в анализах сотрудников и на пищевом производстве. В свою очередь это значит, что вины предприятий в этой ситуации нет.

Однако Любовь Соболь не пожелала признавать своего поражения. В соцсетях она написала, что суд якобы признал «Конкорд» и «ВИТО-1» виновными в пищевых расстройствах у детей. Эти заявления подверглись критике как со стороны юристов, так и со стороны простых пользователей сети.

Так, юрист Владислав Каленский отметил, что Соболь провалила очередное дело.

«Это одно из самых разгромных дел Соболь, в результате чего сумма компенсации была снижена в несколько раз. «Конкорд» оказался невиновным», — заметил Каленский.

А юрист Константин Поздняков поддержал адвоката «Конкорд» Евгению Сонину, которая ранее назвала решение суда о выплате компенсации безосновательным.

А вот простые пользователи соцсетей отметили непрофессионализм Соболь.

Хотя многие считают, что это вовсе не ошибка, а намеренное искажение фактов для того, чтобы ввести общественность в заблуждение.

Юридически более подкованные граждане указали на самую главную ошибку Соболь. Она заключается в установлении причинно-следственной связи, которая так и не была доказана.

Это не первый громкий провал навальнистки в суде. Ранее Арбитражный суд Москвы постановил Соболь, Навальному и ФБК выплатить компенсацию в размере 88 миллионов рублей «Московскому школьнику», против которого они сняли фейковое расследование.