* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 ноября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты «внимательно следят» за новым главарем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Каждый раз, когда в террористической организации происходит смена руководства, мы хотим убедиться, что у нас есть самая свежая информация», — сообщил журналистам координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлс.

Ранее было объявлено, что группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после смерти Абу Бакра аль-Багдади возглавил Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

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