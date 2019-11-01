Москва, 1 ноября, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ направило кинодистрибьюторам просьбу о сокращении числа сеансов зарубежных фильмов в День народного единства. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства. Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер», — отметили в Минкультуры.

Ранее стало известно, что с 4 ноября по 8 декабря 2019 года в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится XVIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь ― ко Дню народного единства».