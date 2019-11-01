Махачкала, 3 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца двух граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Отмечается, что в суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам, 2000 и 2003 годов рождения.

«Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые, граждане Таджикистана, находясь на территории России, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 1 июня 2024 года включительно.

По версии следствия, не ранее февраля 2024 года подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно купили оружие и боеприпасы, которые хранили по месту жительства в Каспийске, пока их не нашли сотрудники правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в Дагестане объявили режим контртеррористической операции. В Ленинском и Советском районах Махачкалы и Каспийске силовики задержали троих преступников, планировавших новые теракты. У них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, террористов выявили благодаря усилению безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Впоследствии один из задержанных боевиков признался, что отвёз оружие террористам, напавшим на «Крокус». По его словам, он вёз оружие из Махачкалы в Мытищи.

ФСБ сообщила, что задержанные в Дагестане террористы принимали участие в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле». Они переводили деньги исполнителям теракта в Москве. При задержании в их квартире нашли два автомата Калашникова и 460 пуль. Кроме того, они планировали осуществить взрыв в Каспийске.

Министерство иностранных дел 31 марта заявило, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, в том числе в атаке на «Крокус Сити Холл». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.