Москва, 1 ноября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата ходатайствовать перед прокуратурой об обжаловании решения суда по уголовному делу об убийстве 26-летнего жителя Саратовской области Максима Сидорова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Ранее суд вынес приговор в отношении непосредственного убийцы и его соучастника. Главный обвиняемый получил 12 лет лишения свободы в колонии строго режима, пособник — 6 лет колонии. Потерпевшая сторона сочла приговор слишком мягким и обжаловала его.

1 ноября по решению Саратовского областного суда соучастник был освобожден из зала суда.

ИА REGNUM напоминает, 26-летний житель Ртищева изначально считался пропавшим без вести. По версии следствия, 9 июля 2017 года трое приятелей поссорились. Затем мужчины предложили молодому человеку поехать с ними и выпить вместе, планируя вывезти его в безлюдное место и убить. Втроем они направились к дому одного из преступников, где он взял обрез ружья, затем все вместе они поехали за город. Там и произошло убийство выстрелом в голову. Осужденные спрятали тело погибшего в кусты, позднее тело было отвезено в отдаленное место и закопано в овраге.

Осужденные своей вины не признали. 14 августа 2019 года в их отношении суд вынес приговор по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и по ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 105 («Пособничество в убийстве»).