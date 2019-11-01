Киев, 1 ноября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко завело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом 1 ноября сообщает РБК-Украина.

Gov.ua Виталий Кличко

Расследование в отношении Кличко потребовал у НАБУ начать Высший антикоррупционный суд (ВАКС), заподозрив мэра Киева в злоупотреблении властью.

Чтобы исполнить постановление ВАКС от 2 октября, НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. При этом в НАБУ отметили, что факт возможной государственной измены в отношении Кличко и двух его заместителей в настоящее время не расследуется.

Напомним, депутаты Киевского городского совета направили жалобу в НАБУ относительно возможных злоупотреблений властью мэром Киева и его командой с целью личного обогащения при реконструкции Шулявского путепровода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Киевского городского совета направили открытое письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского с просьбой уволить мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской горадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы в столице Украины.

Как поясняют депутаты, Кличко и его команда не защищают интересы горожан, а используют бюджет для своего обогащения. Результатом такой политики стали транспортные проблемы, проблемы в жилищно-коммунальной сфере и хаотичная застройка города.