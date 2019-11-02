Пхеньян, 2 ноября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына Ли Соль Чжу не появлялась на публике уже четыре месяца, что породило спекуляции о ее возможной беременности. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Blue House Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Ранее в первой половине 2019 года Ли Соль Чжу появлялась на публике шесть раз, сопровождая своего мужа в поездках в Китай. Однако о ней нет никаких новостей с 8 июля, несмотря на то, что в КНДР отмечалось уже несколько государственных праздников, включая день основания КНДР.

Такое поведение является необычным для первой леди, подтверждают эксперты. Аналогичная ситуация была и в 2016 году, когда Ли Соль Чжу пропала на девять месяцев. Тогда также появились спекуляции о ее возможной тайной беременности, а секретность могла объясняться вопросами безопасности и скрытностью Ким Чен Ына.