Пхеньян, 2 ноября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Вашингтону не удалось добиться сокращения ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи — оба саммита Дональда Трампа иКим Чен Ына фактически провалились. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра Heritage Foundation, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

Ученые изучили доклад министерства обороны 2020 Index of U.S. Military Strength, в котором утверждается, что КНДР до сих пор представляет определенную угрозу США и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Южной Корее и Японии. Также не зафиксировано снижения военного потенциала оружия массового уничтожения, которым обладает Пхеньян. Более того, благодаря спутниковым снимкам американским военным удалось получить доказательства модернизации баллистических ракет и продолжения выработки оружейного плутония. Таким образом, заключают эксперты, реальных результатов главам двух стран добиться не удалось.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели два раунда переговоров — летом 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года во Вьетнаме. Ни одна из сторон не пошла на значительные уступки: США требуют прежде всего полного ядерного и ракетного разоружения, а КНДР добивается снятия санкций и выступает за поэтапный подход.