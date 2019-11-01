Сан-Франциско, США, 1 ноября, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покидает сеть микроблогов Twitter, 1 ноября передает агентство Reuters.

OnInnovation Илон Маск

Маск написал в своем аккаунте в «Твиттере», что «не уверен, что Twitter хорош», а «Reddit пока кажется хорошим».

«Ухожу в офлайн» , — заключил Маск.

Тем не менее аккаунт Маска в «Твиттере» пока не удален.

Миллиардер, известный своим эксцентричным поведением и резкими заявлениями, уже обещал покинуть «Твиттер» в июне 2019 года.

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