Киев, 1 ноября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Тернопольскую область.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Главная цель этого визита была официально следующая — представить нового главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля, а также пообщаться с региональным активом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем впервые за время президентства Зеленский в Тернополе столкнулся с масштабным народным протестом. Главу государства в холле здания местной облгосадминистрации сопровождали громкими криками «Ганьба!» («Позор» — рус.).

Зеленский заявил прессе, что считает неправильным кричать лозунг «Ганьба!» как президенту страны, так и в Верховной раде.

«Я когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали «Ганьба!». Я не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Мне так кажется», — сказал он.

СМИ отмечают, что после инцидента в холле здания ОГА президент отменил запланированный осмотр центра гребли и водных видов спорта «Водная арена Тернополь» и улетел в Киев.

«Беги, Володя, беги… Зеленский в Тернополе буквально убежал от людей, кричавших президенту «ганьба». И потом отменил вообще все встречи в городе, хотя часть людей говорила, что хочет «диалога»», — комментирует события политолог Олеся Яхно.

По мнению эксперта, ключевым представителям команды Зеленского, включая его самого, надо разъяснять населению ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе:

«Вместо того, чтобы навешивать ярлыки о «платных акциях, жертвах манипуляций и провокаций», надо заниматься разъяснением того, а что же такое план/подход Украины по Донбассу. Не абстрактно, а конкретно. Если он есть, конечно. Иначе — придётся убегать со встреч и в других городах. И в довольно быстрой перспективе», — резюмировала Яхно.

ИА REGNUM отмечает, что Тернополь — второй по величине и влиянию город Западной Украины, который относится к Галичине. Этот регион единственный на Украине в ходе последних президентских выборов больше поддерживал Петра Порошенко, чем нынешнего главу страны.