Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Действующие мусорные полигоны на территории Свердловской области почти израсходовали свой ресурс. Об этом заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

ИА REGNUM Свалка

Как заявил чиновник, в первую очередь проблемными являются свалки рядом с Екатеринбургом. Полигоны смогут проработать ещё два-три года, не более.

Именно из-за указанных причин власти и планируют строить мусоросортировочные комплексы, подчеркнул Смирнов. Иначе в скором времени произведённый мусор будет некуда вывозить.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти обновят территориальную схему по размещению мусора. Актуализированный документ вынесут на суд общественности.