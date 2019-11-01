Алжир, 1 ноября, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек вышли на улицы Алжира в очередную пятницу протеста, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Fethi Hamlati Протесты в Алжире

На это раз ставшие традиционными по пятницам протестные акции совпали с годовщиной восстания 1 ноября 1954 года, с которого началась война за независимость Алжира от Франции.

Протесты в Алжире продолжаются с февраля 2019 года и уже привели к отставке многолетнего президента Абдель Азиза Бутефлики. 12 декабря в Алжире состоятся общенациональные выборы.

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