Копенгаген, 1 ноября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Датская ежедневная газета Jyllands-Posten утверждает, что русские преследуют семьи военных Североатлантического альянса, которые несут службу в Прибалтике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Якобы женам летчиков из Нидерландов периодически стали звонить люди, говорящие с русским акцентом на английском языке. Эти люди якобы задают вопросы о деятельности их супругов и спрашивают, когда они вернутся домой.

Датский начальник оперативного полка выразил крайнюю озабоченность якобы имеющими место аналогичными действиями в отношении датского гарнизона.

Министр обороны Дании Трине Брамсен пообещала, что приложит все усилия для защиты семей датских военных. При этом военные прибалтийских стран и их родственники таких звонков не получали.

Напомним, что с 2014 года военный блок НАТО прямо заявил, что считает Россию своим стратегическим противником. После этого Североатлантический альянс объявил о наращивании своего военного присутствия у западных границ России.