Тюмень, 1 ноября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Пассажиры экстренно севшего в Тюмени самолёта SSJ-100 уже летят в Петербург. Об этом говорится на сайте онлайн-табло аэропорта «Рощино».

(сс) SuperJet International Самолет SSJ-100

Резервным самолётом они вылетели в 22:23 по местному времени. В Петербурге лайнер ожидают примерно в 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт экстренно приземлился вечером 1 ноября. По данным СМИ, причиной стали проблемы с левым двигателем.

Представители авиакомпании «Ямал» позднее подтвердили журналистам: проблема была. Оказалось, что в турбину попала птица.